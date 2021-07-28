Любителям кофе придется раскошелиться

Любителей кофе ждут трудные времена. В понедельник, 26 июля, цены на арабику выросли на 10%. Это не первый скачок цен в этом году. Не далее, как на прошлой неделе, самый распространенный сорт кофе подорожал почти на 20%. Такой высокой цены на арабику, как сейчас, не было почти семь лет.

Высокие цены объясняются необычайно холодной погодой в Бразилии, главном мировом производителе кофе, где сейчас зима. На прошлой неделе сильные морозы ударили в главных «кофейных» районах Бразилии. Самым холодным был вторник, 20 июля. Синоптики прогнозируют вторжение новых холодных масс воздуха во второй половине текущей недели. Это будут уже третьи заморозки за нынешнюю зиму в Бразилии.

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Кофейные деревья, между тем, очень чувствительны к морозам. Холодный воздух может не только повредить, но и убить их. Если же деревья придется пересаживать, то давать урожай они смогут лишь приблизительно через три года.

Предварительные расчеты экономистов из бразильского государственного продовольственного агентства Conab показывают, что от морозов на прошлой неделе уже пострадали от 150 до 200 тыс. гектаров кофейных плантаций, дающих приблизительно 11% всего урожая арабики Бразилии.

«Последний раз такие холода были в 1994 году»,- говорится в аналитической записке торговой компании I & M Smith.

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Фьючерсы на арабику в сети бирж и клиринговых палат ICE резко выросли в понедельник, 26 июля. Цена фунта (0,453 кг) кофейных зерен с поставкой в сентябре поднялась до 2,152 долларов, самого высокого уровня с октября 2014 года.

«Масштабы убытков пока неясны,- говорит сельскохозяйственный брокер в Britannia Global Markets Чарльз Саржент.- По предварительным оценкам, потери составят от 5,5 до 9 млн мешков (весом 60 кг). Причем, прогнозы ухудшаются: на прошлой неделе потери оценивались в 2-3 млн мешков».

Речь идет об урожае уже 2022 года, потому что урожай этого года, кстати, меньше среднего за последние годы, в основном уже собран.

Любителям кофе и торговцам волей-неволей приходится внимательно следить за погодой в Бразилии, потому что урожаи кофе в этой стране очень сильно влияют на общую ситуацию на рынке. С конца июня фьючерсы на кофе подорожали приблизительно на 35%. Очевидно, что в ближайшие недели вполне могут подорожать и главные сорта кофе.

«За последние три месяца произошел резкий рост цен на кофе, транспортных и иных расходов,- говорится в заявлении одной из крупнейших на планете кофейных компаний JDE Peet’s.- Это вынуждает нас предпринимать соответствующие меры».

Аналитики компании прогнозируют продолжение периода значительной волатильности на рынке, от которой больше всего, естественно, пострадают потребители, т.е. любители кофе.

«Запасов у нас хватит только до сентября,- объясняет Люсиан Карнейро Мендес, одна из владельцев небольшой компании Cafe Carneiro, специализирующейся на торговле кофе.- В этом году мы поднимали цены уже три раза, но обстановка все равно остается тяжелой».

Цены на кофе в Бразилии выросли почти вдвое, с 400 реалов (77,3 доллара) за 60-килограммовый мешок зерен в декабре прошлого года до почти 800 в июле. Специалисты не исключают рост цен и до 1000 реалов.