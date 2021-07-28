Крупнейшие производители табака могут приостановить производство в России

В России может возникнуть дефицит табачной продукции из-за того, что крупнейшие производители сигарет в стране British American Tabacco, JTI, Philip Morris и Imperial Tabacco намерены приостановить производство из-за запрета Россельхознадзора импортировать табак из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави после обнаружения в партиях мухи-горбатки, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо исполнительного директора совета по вопросам развития табачной промышленности Эдуарда Воронцова. Письмо направлено от лица компаний в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.

В документе поясняется, что Россельхознадзор ввел временные ограничения на импорт табака 16 июля из-за обнаружения мухи-горбатки, но это насекомое-вредитель не распространяется через табак, а в основном через фрукты, а также продукцию животного происхождения.

Также уточняется, что в производстве табака в России используется 90% смесей, которые намерены временно ограничить для ввоза. Данные сорта невозможно выращивать в России и большинстве других стран мира, следовательно, их нечем заменить. Их запрет повлечет остановку производства сигарет в России, также прекратится поступление основного объема сигарет на рынок, фабрикам придется отправить сотрудников в вынужденные отпуска, отмечает Воронцов в своем письме. Он добавляет, что значительного поступления лишаться и бюджеты, к примеру, в 2020 году налоговые отчисления отрасли составили более 730 млрд руб.

В письме Воронцов просит Мишустина приостановить действие ограничений и обсудить вопрос с участниками рынка. В аппарате правительства изданию не предоставили комментарий по ситуации, описанной в письме.

