Курс доллара: ключевое событие отправит рубль в новый диапазон

Вчерашнюю сессию рубль закрыл в нисходящем тренде к основным резервным мировым валютам из-за дешевеющего «чёрного золота».

Так, по данным на 19:00 мск на Московской бирже курс доллара составлял 73,75 руб., что на 10,25 коп. дороже чем сутками ранее. Евро в это же время торговался по 87,26 руб., прибавив за 24 часа 30,25 коп. При этом бивалютная корзина потяжелела накануне на 19,25 коп. – до 79,83 руб.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

По мнению экспертов, российская валюта просела во вторник из-за нестабильных цен на «чёрное золото», которые традиционно влияют на курсовую динамику. Кроме того, инвесторы пока решили воздержаться от приобретения рисковых активов в ожидании итогов двухдневного заседания американского регулятора, которые будут подведены уже сегодня вечером.

Особое внимание будет привлечено к выступлению главы Федрезерва Джерома Пауэлла. При намёках с его стороны на сворачивание стимулов, доллар вероятнее всего пойдёт мощно вверх, а все валюты ЕМ, в том числе и рубль – вниз.

Об этом, в частности, заявил Михаил Беспалов из «КСП Капитал УА», который предположил, что интерес к риску может совсем сойти на нет, если игроки получат определённые сигналы от руководителя центробанка США. Помимо этого, оказать влияние на рынки могут также данные по объёму американского ВВП за второй квартал этого года, которые будут опубликованы в четверг.

«В этой связи мы ожидаем, что сегодня-завтра рубль потеряет в обеих парах. Если же ещё продолжат падать цены на «чёрное золото», то ослабление российской валюты будет более чувствительным», – полагает эксперт.

Николай Переславский из CMS Institute также отметил, что сегодня внимание иностранных инвесторов будет полностью сосредоточено на заседание Федрезерва США, которое может внести существенные коррективы в курсовую динамику на перспективу ближайших дней.

При этом, как предположил эксперт, американский регулятор, сославшись на разгон инфляции и восстановление рынка труда, сообщит о готовности к более раннему, чем это планировалось ранее, сворачиванию стимулов.

Это, по мнению Переславского позволит доллару перейти к укреплению, что естественно ослабит рубль. Ещё одним негативным фактором для национальной валюты станет динамика отношения глобальных игроков к рисковым активам, которая и так выглядит сейчас крайне неоднозначно. Эксперт пояснил, что пандемия коронавируса и другие моменты со знаком минус могут вызвать панику у инвесторов, и они устроят повальное бегство из риска.

«Для рубля это пройти незамеченным не сможет. Поэтому в ближайшие дни мы видим пару доллар-рубль в пределах 73,50-74,00 руб. с риском ухода в верхние границы по итогам заседания Федрезерва», – прогнозирует Переславский.

Ключевое событие отправит рубль в новый диапазон

Александр Бахтин из «БКС Мир инвестиций» считает, что в ближайшие дни для всех валют сегмента ЕМ, в том числе для рубля, основным драйвером к движению по-прежнему будут общерыночные настроения, а ключевым событием станет заседание ФРС.

При этом он опасается, что если в дополнение к негативу, который сейчас связан с ужесточением государственного регулирования целого рядя секторов экономики в Китае, сегодня добавятся ещё и ястребиные сигналы от центробанка США, то наша валюта в паре с американской до конца недели уйдёт в новый диапазон 74,00-75,00.

«Но всё-таки учитывая все последние данные по макроэкономике, а также ухудшение ситуации с пандемией коронавируса в мире, в том числе и в США, наиболее приемлемым вариантом нам такой, при котором ФРС предпочтёт подчеркнуть приверженность мягкой ДКП. До заседания же регулятора мы прогнозируем движение пары доллар-рубль в коридоре 73,20-74,20 руб.», – заявил Бахтин.