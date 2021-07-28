Moderna сообщила о проблемах при производстве вакцины в Европе

Компания Moderna сообщает, что ее партнеры по производству вакцины от коронавируса за пределами США столкнулись с проблемами из-за лабораторных исследований, что привело к задержкам по производству вакцины, сообщает Bloomberg.

В настоящее время проблема решена, однако она заставила сократить выпуск доз препарата, рассказала пресс-секретарь компании Коллин Хасси. Moderna скорректирует поставки вакцины в краткосрочной перспективе, добавила она.

Поставка вакцины осуществляется с конвейера, поскольку у компании нет дополнительных запасов препарата на складе, чтобы сгладить временные перебои с поставками, дополнила представитель компании.

В Moderna не уточнили, где именно произошли перебои. Партнерами компании за пределами страны стали швейцарская компания Lonza Group AG, которая производит вакцину, и Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA в Испании, где разливается препарат.

