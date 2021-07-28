Москва стала одним из самых привлекательных городов для студентов в мире - заммэра Ефимов

Москва вошла в топ-25 городов лучших городов для студентов по версии международного аналитического агентства QS Quacquarelli Symonds впервые с начала его выхода, поднявшись на девять позиций с 34 места в 2019 году. Москва разделила 25-е место с Пекином. Рейтинг возглавил Лондон, за ним расположились Мюнхен, Сеул и Токио. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Рейтинг QS Best Student Cities позволяет получить четкое представление о планах и предпочтениях как будущих, так и бывших студентов: при формировании рейтинга учитываются ответы более 95 000 студентов по всему миру. За последние пять лет Москва продемонстрировала серьезный рост на 18 позиций. Сейчас российская столица в рейтинге выше, чем такие города, как Лос-Анджелес, Барселона или Шанхай», - рассказал заммэра.

Как пояснили в Аналитическом центре Москвы, результаты рейтинга, который выпускается с 2014 года, позволяют студентам и абитуриентам сравнить 115 наиболее популярных центров студенческой жизни по расположению в городе высококлассных университетов и активности работодателей, доступности образования, а также отзывам и предпочтениям студентов.

Рейтинги компании QS Quacquarelli Symonds, международного аналитического агентства в области высшего образования, являются одними из наиболее престижных в мире. Рейтинг Best Student Cities оценивает города с населением свыше 250 000 человек, в которых расположены не менее двух университетов, представленных в последнем рейтинге QS World University Rankings.

Высокие места в рейтинге занимают города с высокой долей иностранных студентов, востребованностью выпускников, приемлемой стоимостью обучения и жизни, положительными отзывами об опыте студенческой жизни, пояснили в Аналитическом центре Москвы. Другими важными факторами, влияющими на позицию города, являются оценки безопасности, уровня жизни и степени глобализации.

«В этом году на улучшение позиции Москвы значительно повлиял рост в группе показателей, отражающей концентрацию университетов мирового уровня в городе. В ней Москва поднялась на семь позиций, заняв третье место в мире. Кроме того, столица улучшила свое положение на 24 строчки в группе показателей «Активность работодателей», заняв 14 место в мире, что отражает наличие отличных карьерных возможностей для выпускников московских вузов», - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Лидер среди университетов Москвы, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова с 2018 года входит в топ-100 университетов по версии QS World University Rankings, а Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» вошла в топ-50 молодых университетов по версии QS, заняв 31 место. Также в 2021 году в рейтинг QS World University Rankings впервые вошел Московский городской педагогический университет, находящийся в административном подчинении Москвы.

«Вхождение Московского городского педагогического университета в мировой рейтинг QS World University Rankings связано с развитием вуза именно как «университета для города». Активное вовлечение во многие столичные мегапроекты, такие как «Московская электронная школа», «Московское долголетие», работа с городскими сообществами, развитие цифровой дидактики и сервисов для столицы – все это часть стратегии развития МГПУ. И такая стратегия становится реальной именно в таком мегаполисе, как Москва», - подчеркнул заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Александр Тверской.

Количество российских городов в рейтинге лучших студенческих городов мира – QS Best Student Cities выросло до пяти, что на один город больше по сравнению с количеством российских городов в предыдущем выпуске рейтинга. В исследование теперь вошла Казань, дебютировавшая с 102 места. Остальные три города – Санкт-Петербург, Томск и Новосибирск – потеряли позиции по сравнению с прошлым выпуском рейтинга.