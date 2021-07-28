Цены на нефть растут на данных о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть утром 28 июля растут, рынки продолжают оценивать данные Американского института нефти (API) о более сильном, чем ожидали аналитики, снижении запасов нефти в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.23 по московскому времени цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent прибавила 0,5%, достигнув отметки $73,89 за баррель, сентябрьские котировки выросли на 0,46%, до $74,82. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,6%, достигнув отметки $72,08 за баррель.

За неделю по 23 июля коммерческие запасы нефти в США сократились на 4,7 миллиона баррелей, до 435 миллионов, сообщил API. За предыдущую неделю запасы показали неожиданный рост, который стал первым после восьми недель снижения.

Сегодня вечером ожидается статистика по коммерческим запасам нефти. Аналитики прогнозируют снижение запасов только на 2,9 миллиона баррелей.

Аналитики ANZ заявляют, что «рынки находятся в ожидании еженедельных данных о запасах США, а также заявление по итогу встречи FOMC. Также по их мнению, «Федрезерв не будет торопиться скорректировать свою мягкую денежно-кредитную политику».

