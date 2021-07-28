Нью-Йорк заплатит по 100$ за прививку от коронавируса

Жителям города Нью-Йорк мэрия пообещала заплатить за прививку первым компонентом вакцины от коронавируса по 100 долларов, сообщает РБК. Об этом в Twitter сообщает мэрия города. «Сделайте укол первой дозой вакцины от COVID-19 в одном из городских пунктов вакцинации и получите $100. Это так просто», — говорится в сообщении мэрии Нью-Йорка. Получить деньги за сделанную прививку можно в одном из 443 пунктов вакцинации.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, заявил, что для удовлетворения спроса жителей на препараты от коронавируса медики запаслись 10 млн доз вакцины. «Теперь мы подсластили пилюлю», – сказал де Блазио.

За последние сутки в Нью-Йорке выявили 929 новых случаев COVID-19, 108 пациентам потребовалась госпитализация. В среднем за неделю коронавирус подтверждается у 2,5% обследованных жителей города.