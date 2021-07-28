Кульминационный момент сезона отчетов в США: IT гиганты не перестают удивлять

Кульминационный момент сезона отчетов в США. Сразу три крупнейших глобальных компании представили свои результаты за второй квартал. Apple, Microsoft и Alphabet - материнская компания Google.

Ключевые цифры всех трех - прибыль и выручка - оказались лучше ожиданий аналитиков, однако рост на продленной сессии показали акции только Google - около процента.

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Капитализация Microsoft сначала снизилась примерно на 2%, но затем котировки отыграли падение, по Apple обратная ситуация - сначала акции росли в цене, но в итоге ушли в минус на 2%.

Несмотря на в целом позитивные результаты, у каждой из компаний были свои особенности. Google нарастила выручку по сравнению с прошлым годом почти на 70 процентов, и это без всяких сомнений порадовало рынок. Microsoft немного разочаровал падением продаж операционной системы Windows на 3%, а у Apple на реакцию рынка повлияли некоторые заявления компании.

И хотя в руководстве ожидают очень сильного роста выручки и в дальнейшем, он будет не таким сильным, как во втором квартале, а динамика доходов от услуг будет замедляться по мере увеличения предложения. Кроме того, глобальная проблема с нехваткой чипов затронет iPhone и iPad. Совокупность этих факторов и привела к двухпроцентному снижению капитализации в ходе продленной сессии.

Нельзя не отметить, что отчеты этих компаний всегда вызывают повышенный интерес не только потому, что это крупнейшие технологические компании во всем мире и самые прибыльные. Они по большому счету являются теми самыми китами, на которых держится весь фондовый рынок США. На троих они имеют вес в индексе широкого рынка S&P 500 около 15% и фактически определяют динамику всего американского рынка. А вместе с другими гигантами Amazon и Facebook суммарный вес в индексе приближается к четверти, и акции этой пятерки уже не первый год создают иллюзию бесконечного роста индексов в США.

Так, например, сразу после мартовского обвала 2020 года именно эти бумаги позволили фондовым индикаторам достаточно быстро отыграть потери, и уже летом тогда еще президент Трамп хвастался как быстро идет восстановление, хотя подавляющее большинство акций других компаний все еще были на десятки процентов ниже доковидных уровней, и остаются там и по сей день.

Весь парадокс заключается в том, когда падают эти так называемые megacaps, вслед за ними падают и другие акции других компаний. В связи с этим среди экспертов были опасения, что после выхода отчетов акции этих компаний могут существенно снизиться и утащить за собой весь рынок. Однако этого не произошло, а судя по динамике фьючерсов, уже сегодня инвесторы снова начнут их покупать.

Сегодня свой отчет еще представит Facebook а в четверг Amazon, и таким образом пятерка крупнейших завершит свое выступление. Но внимание рынка уже смещается в другую сторону - сегодня состоится очередное заседание Федрезерва. И хотя от регулятора ждали сигналов по срокам сворачивания стимулов, заявления Джерома Пауэлла могут содержать озабоченность рисками замедления восстановления на фоне новой волны коронавируса, а значит, и слова об ужесточении политики могут отойти на второй план.