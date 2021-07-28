Pfizer повысила прогноз продаж вакцины от COVID-19 на 2021 год до $33,5 млрд

Сильные продажи вакцины от COVID-19 и других лекарств помогли американской фармацевтической компании Pfizer почти удвоить выручку во втором квартале и увеличить прибыль на впечатляющие 59%. Эти цифры превзошли ожидания Уолл-стрит и позволили Pfizer резко повысить свои прогнозы продаж и прибыли на 2021 год.

Фармацевтический гигант стал мировым топ-производителем вакцин от короновируса, заработав за квартал 7,84 миллиарда долларов от прямых продаж, поделившись частью выручки со своим партнером - немецкой компанией BioNTech.

Теперь нью-йоркская компания ожидает, что выручка от вакцины в этом году достигнет 33,5 миллиарда долларов за 2,1 миллиарда доз, которые она по контракту должна поставить покупателям до конца года, сообщает Reuters.

Отметим,что в феврале 2021 года Pfizer заявила, что планирует получить до конца текущего года приблизительно $15 млрд дохода от продажи вакцины от коронавируса. В общей сложности, по итогам 2021 года компания прогнозировала выручку в $59,4-$61,4 млрд.

Тогда же Bloomberg сообщал, что препарат, разработанный компаниями Pfizer и BioNTech, является более дорогим, чем вакцины конкурентов. Так, стоимость двухкомпонентной вакцины этих компаний составляет $19,5. В свою очередь, англо-шведская компания AstraZeneca объявила, что планирует поставлять вакцину меньше, чем по $4 за дозу, J&J - менее $10.