Растёт популярность мобильных приложений в сфере обслуживания авто

Autodoc.ru является одним из ведущих российских маркетплейсов по онлайн-продаже автомобильных запчастей, и рост числа скачиваний его мобильного приложения связан с ростом популярности электронной коммерции в том числе в сфере продаж товаров для обслуживания автомобилей. «Только за последний год интернет-продажи Autodoc.ru в крупных городах выросли на 40-50%, и все больше наших клиентов предпочитают делать покупки с помощью нашего мобильного приложения, которое отличается рядом уникальных для рынка функций», -- говорит Владислав Соловьев, президент Autodoc.ru.

В последнее время онлайн-сервисы с помощью мобильных приложений на рынке услуг для автомобилей развивают многие компании. По сравнению с ними приложение Autodoc.ru выделяется широким набором функционала, а также удобством пользования. Необходимые товары можно искать в каталогах 12 типов – это, например, раздел оригинальных запчастей, каталог неоригинальных деталей TecDoc. Отдельные каталоги предлагаются для поиска расходных материалов для технического обслуживания авто, для поиска шин и дисков, аксессуаров, автохимии и косметики. Есть также разделы поиска инструментов, а также каталог товаров для дома и сувенирной продукции.

Поиск нужного товара в любом из каталогов можно осуществлять по VIN-коду автомобиля или по году его выпуска, названию марки, модели, модификации. Чтобы каждый раз не вносить эти данные зарегистрированный пользователь может зафиксировать их в разделе «Гараж», куда можно добавлять автомобили, для которых предполагается покупать запчасти. Выбранные запчасти можно добавить в раздел «Избранное» или же положить их в «Корзину», из которой можно оформлять заказ. Важный момент – через приложение есть возможность получить квалифицированную консультация специалиста магазина, найти телефон и другие контакты своего персонального менеджера. В отдельном разделе расположена вся информация о сделанных заказах, также видно, когда он готов к выдаче. Во вкладке «Баланс» в удобном виде доступны данные о состоянии счета, а также о предлагаемых скидках и бонусах. Тем, кому важно видеть историю потраченных средств, во вкладке «Обороты» наглядно увидят историю потраченных средств. Приложение Autodoc автоматически определяет ближайшие адреса магазинов, где заказ можно забрать, и время их работы. А для получения покупки в приложении предусмотрено наличие штрих-кода, который можно предъявить менеджеру, что существенно ускорит выдачу заказа. Расходы на покупку можно существенно сэкономить с помощью раздела «Акции», где размещена информация о порой существенных скидках или кэшбеках. Раздел «Автодок Club» в свою очередь посвящен общению: здесь можно поделиться интересной информацией с другими пользователями, познакомится с лентой новостей от других пользователей и от представителей компании.