Росстат зафиксировал рост доходов населения

Федеральная служба государственной статистики заявила о росте реальных располагаемых доходов населения во втором квартале на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А по сравнению с первым кварталом 2021 года реальные располагаемые доходы россиян увеличились на 14,6%.

При этом по итогам первого полугодия 2021 года реальные располагаемые доходы повысились на 1,7% по отношению к первой половине 2020 года.

Кроме того, Росстат уменьшил с 3% до 2,8% свою оценку падения реальных располагаемых доходов населения в 2020 году.

Средние денежные доходы на душу населения во втором квартале составили 37 866 тыс. рублей, что больше на 14,6%, чем в аналогичный период прошлого года или на 16,1% больше, чем в первом квартале текущего года.