S7 объявила о запуске нового лоукостера

Группа S7 28 июля официально объявила о создании второго в России лоукостера.

«Мы будем запускать новую лоукост-компанию», - сообщила глава совета директоров и основной акционер авиакомпании Татьяна Филева на пресс-конференции.

В настоящее время в России существует один лоукостер - авиакомпания «Победа» группы «Аэрофлот». По уточненным данным, полеты нового лоукостера запланированы на июль следующего года. S7 сообщает, что это будет отдельная авиакомпания со своим сертификатом эксплуатанта, который будет восстанавливаться на базе «Глобуса».

«Планируем начать полеты в июле следующего года», - подчеркнула Филева. При этом название лоукостера пока не уточняется, достоверно известно, что он точно не будет называться «Глобус».

Объединение авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус» завершилось в декабре 2019 года. Компании выполняют полеты под единым брендом S7 Airlines.

