В России суточный прирост COVID стал минимальным с начала июля

В России отмечен минимальный с начала июля суточный прирост новых инфицированных коронавирусом - 22 420 случаев, сообщает оперштаб. Впервые с начала июля число новых случаев заражения коронавирусом за сутки упало ниже 23 тысяч. В штабе отметили, что тенденция к снижению распространения вируса продолжается. При этом высокой остается смертность от ковида, - в России за сутки умерли 798 пациентов. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 93, в Санкт-Петербурге - 68, в Иркутской области - 31. Успешно перебороли заболевание за последние 24 часа 20 579 человек.

Нарастающим итогом в стране выявлено за время пандемии 6 195 232 случая коронавирусной инфекции, 156 178 человек скончалось, 5 547 529 поправились.

В Москве выявили 2 445 новых случаев COVID-19, что стало минимальным показателем с 26 мая. При этом столица остается на первом месте по приросту заболевших. Выздоровел за сутки 5 131 пациент. В топ-5 вошли Санкт-Петербург (+1 918), Подмосковье (+1 449), Нижегородская область (+544) и Свердловская область (+495).

