Путин дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю

Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи запустил железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю, сообщает ПРАЙМ.

Новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два региона: западный портал расположен в Иркутской области, а восточный – в Бурятии.

Церемония запуска движения прошла в режиме видеоконференции. В ней также участвовали строители тоннеля, специалисты по эксплуатации, руководители РЖД и "УСК МОСТ".

Во время церемонии министр транспорта РФ Виталий Савельев предложил наградить "как сотрудников РЖД, так и строителей, потому что сделана великолепная работа в кратчайшие сроки", сообщает ТАСС.

"Это нам позволит увеличить пропускную способность БАМа, и такие объекты достойно украшают страну", - отметил руководитель Минтранса.

"Согласен. Представьте предложения. С удовольствием это сделаю. Вы правы, так и надо сделать", - поддержал главу ведомства Путин.

При этом глава государства, отметил, что власти продолжат формировать современную транспортную инфраструктуру по всей стране.

"В целом мы продолжим формировать современную транспортную инфраструктуру по всей России. Будем строить аэропорты, морские терминалы, развивать автомобильную и железнодорожную сеть", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что это необходимо для повышения связанности территорий, для комфортного передвижения между городами и регионами, для создания эффективных транспортных коридоров, объединяющих страну.

"Все это — перспективные планы развития, которые, уверен, общими усилиями мы обязательно претворим в жизнь", — добавил Путин.

В свою очередь, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что можно ускорить строительство третьего этапа развития БАМ и Транссиба, пообещал в ближайшее время доложить российскому президенту о планах строительства.

Строительство этого объекта началось в 2014 году в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба. Старый Байкальский тоннель, построенный в 1985 году, является одним из самых узких мест на БАМе: поездам на перегоне Дельбичинда – Дабан приходится простаивать в ожидании пропуска встречных составов. Теперь движение станет двухпутным.

Ранне Эксперт сообщал, что 8 июля 2014 года президент Владимир Путин дал старт практической реализации одного из самых долгожданных инфраструктурных проектов - «БАМ-2». Наряду с Транссибирской магистралью он является ключевой составляющей еще более масштабного проекта – «Восточный полигон», который кроме реконструкции этих железнодорожных магистралей предполагает модернизацию торговых портов и автодорог и главное - интеграцию всей этой транспортной системы с промышленными «артериями» Азиатско-Тихоокеанского региона и Северной Америки.

Читайте в материале «Восточный полигон»: международная перезагрузка.