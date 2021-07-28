Цены на нефть: прыгаем, скачем, но далеко не убегаем

Во вторник, 27 июля, цены на нефть продемонстрировали отрицательную динамику, хотя снижение было скорее символическим. Котировки сентябрьских фьючерсов на WTI опустились по итогам дня до 71,65 доллара за баррель. При этом цена Brent снизилась на 0,02 доллара, до 74,48 за баррель. Но уже утром в среду цены перешли к росту — инвесторы опираются на данные Американского института нефти (API), показавшие падение запасов сырья в США на прошлой неделе.

Участники рынка уверены, что мировые запасы нефти будут сокращаться до конца текущего года — на фоне восстановления экономик стран, являющихся крупными потребителями энергоносителей. При этом специалисты предупреждают, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 «дельта» может ограничивать спрос в краткосрочной перспективе, пишет Bloomberg.

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Диагноз: технически здоров

Долгожданное решение ОПЕК+ повысить уровень добычи оздоровило рынок с технической точки зрения: цена упала на существенную величину около 7%, ликвидировав большую часть позиций спекулянтов-плечевиков, но за две сессии восстановилась, комментирует сложившуюся на рынке ситуацию начальник управления валютных операций МТС Банка Олег Кочетков. Кроме того, подтвердилось сохранение союза производителей и их видение улучшения перспектив мировой экономики и спроса на нефть.

Фундаментально, картина выглядит благоприятной для рынка нефти в целом, считает аналитик. Темпы роста долларовых цен на нефть неразрывно связаны с перспективами самого доллара, которые, в свою очередь, зависят от действий ФРС. На текущий момент регулятор остается приверженным ультрамягкой политике, но видит возможным начать обсуждение сворачивания программы выкупа активов. А это — давление на рынок гособлигаций США и рост долларовых процентных ставок.

Несмотря на то, что ожидание сворачивания стимулов повысило волатильность доллара и даже способствует его росту, сам факт таких действий способен вызвать переток капитала из доллара в другие валюты — хотя, по мере остановки роста долларовых доходностей, международный капитал, скорее всего, снова вернется в доллар. То есть, в среднесрочной перспективе рынок нефти имеет дополнительную поддержку со стороны доллара. Отдалённой же целью по Brent Кочеткову видится уровень 120 долларов за баррель, но это явно не перспектива ближайших дней или недель.

Тем временем, после сложной для нефтяного рынка прошлой недели, когда баррель Brent потерял порядка 7% стоимости, текущая неделя проходит на волне очень осторожного оптимизма, указывает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Фактически, котировки замерли на уровне 74—75 долларов за баррель, и сейчас инвесторы оценивают риски снижения спроса на топливо из-за новых штаммов вируса, которые могут привести к очередным жестким локдаунам.

На 10:30 утра среды стоимость барреля Brent относительно цены закрытия вторника почти не изменилась, оставаясь в диапазоне 74,6—74,7 доллара. Основные параметры оценки для инвесторов остаются прежними: темпы восстановления мировой экономики наравне со спросом на нефть, заболеваемость и мутации вируса, ядерная сделка с Ираном, макроэкономические данные по запасам углеводородов, сырой нефти и нефтепродуктов в США, а также природные катаклизмы — по миру прокатилась как серьезная засуха, так и сильные наводнения.

До конца недели состоится публикация квартальной отчетности крупнейших нефтяных компаний США, которая может как обрушить рынок из-за плохих прогнозов по спросу, так и зарядить его оптимизмом, считает Кричевский. Вечером в среду выйдет и решение ФРС США по дальнейшей денежно-кредитной политике, которое окажет сильное влияние на весь мировой рынок.