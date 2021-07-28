Турция и Азербайджан планируют создать совместную тюркскую армию

Анкара и Баку обсуждают создание совместной тюркской армии, сообщает Sputnik Азербайджан, ссылаясь на председателя турецкого Великого национального собрания Мустафу Шентопа.

«Наша идея — одна нация, два государства. И так будет всегда. В связи с этим состоялось много переговоров и договоренностей», - сообщил он.

В рамках данных планов уже проходят учения двух стран. Шентоп отметил, что в настоящее время Турция и Азербайджан работают над договором о свободной торговле, призванном укрепить экономические связи двух стран.

«Известно, что в марте текущего года между Турцией и Азербайджаном было утверждено соглашение о преференциальной торговле. А на данный момент идет работа над договором о свободной торговле. После подписания этот документ еще больше укрепит наши экономические связи», — заявил политик.

27 июля в Баку прошла первая трехсторонняя встреча спикеров парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана Сахибы Гафаровой, Мустафы Шентопа и Асада Кайсера. Итогом переговоров стало подписание декларации, направленной на развитие сотрудничества и совестной работы над глобальными и региональными вопросами.

