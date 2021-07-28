У иностранцев снова вырос аппетит к российскому госдолгу

По оценке ING, нерезиденты на неделе с 19 по 23 июля приобрели российские облигации федерального займа на 0,6 млрд долларов. Это рекордная сумма в текущем году, пишет Finanz со ссылкой на обзор компании. Неделей раньше приток в ОФЗ был нулевым, а в мае-июне колебался между нулем и 0,3 млрд долларов в неделю.
Нерезиденты покупали в основном бумаги со сроками 7—15 лет, отметили в Locko Asset Management. Пока инфляция ускорялась, а ЦБ повышал ставку, ОФЗ дешевели: обвал рынка в январе-июне принес 6% убытка инвесторам — в том числе крупнейшим госбанкам, которые скупали бумаги на аукционах, кредитуя бюджет, когда спрос иссяк. Теперь же спрос на российский госдолг снова начал расти.
Санкции санкциями, а профит — профитом
Спрос уже на ОФЗ уже спровоцировал на рынке ралли, ставшее вторым по масштабам за последний год. Индекс RGBI по итогам прошлой недели вырос на 0,84% (рекордный рост с апреля), а в понедельник и вторник прибавил еще 0,2% и обновил максимумы с конца мая.
Резиденты увидели возможность заработка на ОФЗ, поскольку прояснилась политика ЦБ относительно учетной ставки, считает основатель TalkBank Михаил Попов. Сейчас ОФЗ выглядят достаточно привлекательно для покупки инвесторами. Время покажет, насколько долго это продержится такая ситуация и будут ли изменения на американском рынке. Это может создать отток инвестиций из вложений в иностранные инструменты и привести к возврату денег на американский рынок.
Кроме того, рост иностранных инвестиций в российские государственные облигации напрямую связан с выравниванием отношений между Россией и США и улучшением перспектив запуска «Северного потока — 2», полагает эксперт. Сейчас СП-2 является главным экспортным проектом России, и его реализация будет позитивно сказываться на всех экономических показателях. Очевидно, что ослабление санкционной риторики и запуск газопровода показывают, что риски России снижаются, и привлекательность государственных бумаг, соответственно, растет.
Насколько этот тренд будет сильным и продолжительным, пока сказать сложно. Все будет зависеть от политической ситуации — инвесторы очень чувствительны к новостям такого рода. Любые негативные события, которые могут иметь долгосрочные последствия, будут резко снижать объёмы инвестиций и вызывать отток капитала. Это характерно для высокорисковых активов, где достаточно высокая волатильность. Многие факторы могут стать триггерами либо для стремительного роста, либо для падения котировок ценных бумаг.
Интересно будет следить за развитием ситуации: в России длительное время формировался подход, подразумевающий, что нам нужно выстраивать отношения с азиатскими инвесторами. Но этот процесс не дал ожидавшегося результата. Возвращение западных инвесторов и то, что риторика со стороны Европы и США становится менее враждебной, позволяет ожидать, что и азиатские инвесторы будут готовы больше размещать денег в российских государственных облигациях и частных бумагах.
Тем не менее, вопрос включения российского госдолга в объекты санкционного преследования и исключение наших бумаг из этого списка остается достаточно показательным фактором с точки зрения трендов. Нужно понимать, что сейчас Джо Байден находится под гнетом критики у себя на родине, где многие считают, что США должны были и дальше проводить жёсткую санкционную политику в отношении России. Если такое настроение будет доминировать в политической жизни США, то президент может пересмотреть свои подходы и вернуться к жесткой санкционной риторике.
Если же конфронтационная ситуация пойдет на спад, то, возможно, в ближайшее время будут еще какие-то послабления со стороны США, предполагает Попов. Они позволят нашему рынку как государственных заимствований, так и частных ценных бумаг в значительной степени вырасти. Особенно это актуально на фоне денежных вливаний, которые сейчас осуществляются в США и Европе, так как эти деньги могут прийти и в нашу экономику.
Как ни поверни — всё хорошо
Рост интереса к российским ОФЗ связан с несколькими ключевыми процессами, поясняет главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Во-первых, это снижение страновых рисков в связи с явным увеличением лояльности к России со стороны США. Оно проявилось после встречи президентов двух стран — в частности, в знаковом изменении отношения Вашингтона к «Северному потоку — 2», которое делает российские активы в глазах инвесторов более надёжными и привлекательными.
Во-вторых, на поведение инвесторов оказывает влияние предположение о близости завершения цикла повышения ключевой ставки ЦБ России. Рост этого показателя снижает цену облигаций и повышает их доходность при прочих равных условиях. Все это означает, что завершение тренда на повышение ключевой ставки делает целесообразной покупку бумаг. Тем более, что основные мировые центробанки сохраняют мягкую стимулирующую политику низких ставок. На таком фоне увеличение процента в России — позитив для инвесторов. Есть вероятность, что на фоне действий экономических властей приостановится и рост инфляции.
В-третьих, повышаются цены на энергоносители, что создаёт дополнительный позитив и увеличивает вероятность наращивания профицита бюджета.
Соответственно, заключает Марк Гойхман, в вечном противопоставлении надёжности и доходности ситуация для ОФЗ складывается на редкость благоприятная. Растут одновременно обе составляющие. Увеличение притока внешних средств на долговой рынок безусловно полезно для экономики. Оно снижает остроту финансирования бюджетных расходов, поддерживает курс рубля, ограничивает инфляцию, сокращает рыночные ставки обслуживания госдолга.