У иностранцев снова вырос аппетит к российскому госдолгу

По оценке ING, нерезиденты на неделе с 19 по 23 июля приобрели российские облигации федерального займа на 0,6 млрд долларов. Это рекордная сумма в текущем году, пишет Finanz со ссылкой на обзор компании. Неделей раньше приток в ОФЗ был нулевым, а в мае-июне колебался между нулем и 0,3 млрд долларов в неделю.

Нерезиденты покупали в основном бумаги со сроками 7—15 лет, отметили в Locko Asset Management. Пока инфляция ускорялась, а ЦБ повышал ставку, ОФЗ дешевели: обвал рынка в январе-июне принес 6% убытка инвесторам — в том числе крупнейшим госбанкам, которые скупали бумаги на аукционах, кредитуя бюджет, когда спрос иссяк. Теперь же спрос на российский госдолг снова начал расти.

Санкции санкциями, а профит — профитом

Спрос уже на ОФЗ уже спровоцировал на рынке ралли, ставшее вторым по масштабам за последний год. Индекс RGBI по итогам прошлой недели вырос на 0,84% (рекордный рост с апреля), а в понедельник и вторник прибавил еще 0,2% и обновил максимумы с конца мая.

Резиденты увидели возможность заработка на ОФЗ, поскольку прояснилась политика ЦБ относительно учетной ставки, считает основатель TalkBank Михаил Попов. Сейчас ОФЗ выглядят достаточно привлекательно для покупки инвесторами. Время покажет, насколько долго это продержится такая ситуация и будут ли изменения на американском рынке. Это может создать отток инвестиций из вложений в иностранные инструменты и привести к возврату денег на американский рынок.