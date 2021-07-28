В «Банк технологий» Москвы включено порядка сотни решений для промышленников – заммэра Ефимов

Московские разработчики с сентября 2020 года включили сто решений в реестр новейших технологических разработок «Банк технологий». Проект позволяет промышленникам бесплатно найти передовые технологии для оптимизации производства, а разработчикам - расширять сотрудничество с городскими предприятиями. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Количество решений в «Банке технологий» достигло ста, и эта цифра продолжит расти. Свои решения в Банке сейчас представляют 60 разработчиков. Больше всего решений 68 – это технологии в программном обеспечении, которое помогает цифровизации производств, 19 – новое промышленное оборудование и 13 – вспомогательное оборудование для производства, например дефектоскопы или источники бесперебойного питания», - уточнил заместитель мэра.

Заявку на включение решения в Банк компания-разработчик может оставить в разделе «Банк технологий» – «Вендорам» на сайте Агентства промышленного развития Москвы. В результате они получат доступ к информации о потребностях промышленных предприятий города в цифровизации, а также возможность расширить «рынки сбыта» своей продукции. Заявку на подбор технологического решения может оставить любое промышленное предприятие.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, не обязательно формулировать полноценное техническое задание, достаточно описать проблему или потребность.

«Наши специалисты рассматривают все поступившие заявки. Мы собрали технологические решения «Индустрии 4.0» на одном ресурсе. В Банке представлены практически все виды «сквозных цифровых технологий»: робототехника и сенсорика, искусственный интеллект и Big Data. В реестре решений находится большое количество «цифровых средств производства», от полноценных систем PLM до различных подсистем: САПР, MES и ERP. Можно примерить решения на производстве и, «обкатав пилот», убедиться в их полезном эффекте и внедрить в работу», - подчеркнул руководитель ведомства.