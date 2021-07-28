В России планируется создание аналога Booking.com

Ростуризм объявил о планах по созданию национального сервиса бронирования туристских услуг, который должен быть готов к третьему кварталу 2024 года. Создание такого сервиса входит в план мероприятий первого этапа стратегии развития внутреннего туризма до 2035 года. Копия документа имеется в наличии портала «Интерфакс-Туризм».

«Обеспечение повышения защиты интересов туристов и защиты российского рынка онлайн-бронирования, приобретения гостиничных услуг путем создания и запуска в эксплуатацию национального программного обеспечения для бронирования туристских услуг», - говорится в плане по реализации стратегии по развитию туризма.

По итогам данной работы в России должно появиться цифровое решение «Национальная система бронирования», которая будет представлять собой ИТ-платформу, обеспечивающую эффективное управление инвентарными, распределительными и дистрибутивный и процессами средств размещения на территории РФ.

На данный момент в России существует собственная «Национальная система бронирования», создателем которой является «Ростех» совместно со структурами частных владельцев аэропорта «Внуково». Система была запущена в 2018 году после выхода правительственного постановления, согласно которому все серверы систем бронирования авиабилетов российских авиакомпаний должны базироваться в России.

Как сообщил источник в туристической отрасли сообщил порталу «Интерфакс-Туризм», что система, о которой идет речь в стратегии развития туризма, не имеет отношения к «Ростеху». Это будет похожий сервис, но «только для отелей». В свою очередь, в Ростуризме сообщили, что окончательно план еще не сформирован, над ним продолжается работа

