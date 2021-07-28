В России полностью вакцинированы от коронавируса более 21 млн человек

Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова заявила, что примерно 20 млн россиян прошли полный цикл вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V», около одного миллиона человек «Эпиваккороной» и порядка 300 тыс. «Ковиваком», сообщает ТАСС.

«Сегодня у нас по статистике уже вакцинировано огромное количество людей. Полный цикл вакцинации прошли «Спутником V» плюс-минус около 20 млн человек, полный цикл вакцинации "Эпиваккороной" – около 1 млн, и полный цикл вакцинации вакциной, которую сделал институт Чумакова ["Ковиваком"], – порядка 300 тыс.», – сказала Попова.

По ее словам, заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается в 10 регионах России, в 14 ситуация стабилизируется, а среди завершивших вакцинацию от коронавируса заражаются 0,7-0,8%.

Кроме того, Попова заявила, что отсуствуют описанные случаи передачи коронавирусной инфекции от животного человеку. «На сегодняшний день описанных случаев передачи болезни от животных человеку нет», – сказала главный санитарный врач.