В Женеве прошли российско-американские переговоры по стратегической стабильности

В Женеве состоялся новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности, сообщает министерство иностранных дел РФ. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, а американскую первый заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман.

«В соответствии с поручением президентов двух стран было проведено комплексное обсуждение подходов сторон к поддержанию стратегической стабильности, перспективам контроля над вооружениями и мерам по снижению рисков. Были затронуты различные аспекты дальнейшего развития взаимодействия по указанной тематике», – говорится в телеграм-канале МИД РФ.

16 июня в Женеве состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, на которой лидеры стран договорились начать диалог по стратегической стабильности.