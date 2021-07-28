ВВП России во II квартале вырос на 10,1%

По оценке министерства экономического развития РФ, ВВП страны во втором квартале 2021 года вырос на 10,1% по отношению ко аналогичному периоду 2020 года или на 1,5% ко второму кварталу 2019 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на доклад ведомства «Картина деловой активности».

Минэкономразвития также указывает, что ВВП России в июне 2021 года вырос на 8,5% в годовом выражении. Кроме того, министерство повысило свою оценку роста годового ВВП в мае с 10,9% до 11,1%.

«В июне ВВП, по оценке, достиг допандемийного уровня (плюс 0,1% к IV кварталу 2019 года с исключением сезонности). Прирост ВВП к июню 2020 года составил 8,5% год к году (г/г; к июню 2019 года - плюс 1,9%), по итогам II квартала 2021 года - 10,1% г/г (плюс 1,5% ко II кварталу 2019 года)», - говорится в докладе Минэкономразвития.

Бурный рост ВВП во втором квартале текущего года объясняется низкой базой прошлого года – во втором квартале 2020 года экономика сократилась на 7,8% по сравнению со вторым кварталом 2019 года.