Выплаты семьям со школьниками начнутся со 2 августа

Глава Минтруда Антон Котяков в ходе совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о готовности перечислить выплаты в 10 тысяч рублей семьям со школьниками к 1 сентября уже с понедельника, 2 августа, сообщает ПРАЙМ.

В среду российский президент провел совещание о подготовке к новому учебному году, заслушал доклады министра просвещения РФ Сергея Кравцова и главы Минтруда РФ Антон Котяков. Президент, в частности, поинтересовался у министра труда, получится ли начать выплаты семьям, имеющим детей в 10 тысяч рублей раньше, чем было запланировано.

Котяков ответил, что согласно постановлению правительства старт выплат был намечен на 16 августа, но технически уже ко 2 августа кабмин будет готов осуществить выплаты на 17 миллионов детей.

"Мы продолжаем прием заявлений родителей. Действительно, Владимир Владимирович, согласно постановлению правительства, старт выплат намечен был на 16 августа. При этом технически уже к понедельнику мы будем готовы осуществить выплаты на 17 миллионов детей", — сказал министр.

Котяков добавил, что для этого нужно внести изменения в постановление правительства, где указана дата начала выплаты. Минтруд готов провести эту работу оперативно.

Говоря о соответствующей выплате на людей с инвалидностью, министр отметил, что спискиь детей, обучающихся в образовательных учреждениях, получены, по ним будет произведена сверка с поступающими заявлениями, произведена выплата.

Указ «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» был подписан в начале июля. Размер выплаты — 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, а также на ребенка с инвалидностью или ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет. В первом случае факт обучения в школе проверяться не будет, во втором случае выплата положена, только если ребенок обучается в школе или интернате. Подать заявление можно на Госуслугах или лично в клиентскую службу Пенсионного фонда.

Важно отметить, что в отличие от пенсий и социальных пособий эту выплату можно получить не только на карту «Мир», но и на карты других платежных систем (Visa, MasterCard и др.). В заявлении указывается счет, к которому привязана карта.

