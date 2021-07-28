ЕКА объяснило, почему модуль «Наука» до сих пор не пристыковался к МКС

Европейское космическое агентство сообщило, что задержка стыковки многоцелевого лабораторного модуля «Наука» «Наука» — крупнейшей космической лабораторией, когда-либо запущенной в космос Россией — с Международжной космической станцией связана с техническими проблемами с телеметрией. По информации ЕКА, после старта модуля с Байконура с ракетой-носителем «Протон-М» и после того, как и ожидалось, «Наука» развернула свои солнечные батареи и антенны примерно через 13 минут после запуска, Центр управления полетами внезапно (ЦУП) сообщил о потере им телеметрии с модуля.

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«Глюк был обнаружен, когда космический корабль не завершил свой первый запуск, направленный на поднятие орбиты», — говорится об этом событии на сайте Европейского космического агентства.

В течение всей недели специалисты ЦУП были заняты критическими испытаниями двигательной установки и корректировкой орбиты.

«Неспокойные дни в ЦУП увенчались в минувшее воскресенье гарантией того, что модуль сможет достичь станции, опираясь на собственные энергетические и навигационные системы», — рассказали в ЕКА, пояснив, что как и другие российские модули и космические корабли, «Наука» может автоматически сближаться и стыковаться с Международной космической станцией, используя собственные двигатели.

Впрочем, последняя коррекция орбиты многоцелевого лабораторного модуля была произведена в 16.43.07 мск 28 июля.

В ночь на 27 июля специалисты ЦУП, по сообщению «Роскосмоса» «изучили стыковочный узел надирного порта служебного модуля, куда планируется пристыковать многоцелевой лабораторный модуль. В результате анализа было констатировано отсутствие механических помех для стыковки. Таким образом подтверждена готовность стыковочных агрегатов для запланированной стыковки «Науки», а внеплановый выход в открытый космос не требуется».

Стыковка модуля с МКС запланирована на 29 июля 2021 года в 16:26 по московскому времени. «Роскосмос» обещает вести прямую трансляцию процесса стыковки на своем сайте и на страницах в социальных сетях с 15:40 мск.

При этом, как утверждает член Северо-западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов, у «Науки» есть только одна попытка стыковки с МКС. «Дело в том, что из-за нештатной ситуации в двигательной установке модуля часть топлива смешалась с газом и стала непригодной для использования», — пояснил он РИА «Новости», если с первого раза пристыковать «Науку» к станции не удастся, то на повторную попытку может не хватить топлива.

Столь пристальное внимание Европейского космического агентства к российскому космическому модулю связано с тем, что оно является партнером и непосредственным участником проекта — к МКС с модулем летит «европейская» роботизированная рука ЕРА. В презентации на сайте Европейского космического агентства говорится, что она спроектирована и собрана консорциумом европейских промышленных предприятий при ведущей роли компании Airbus Defence and Space Netherlands. На сайте «Роскосмоса» ее производителем названа германская компания Fokker Space.

Роботизированная рука ERA на МКС

Вот как описывает госкорпорация ее функционал: «Автономный передислоцируемый манипулятор ERA производства входит в состав штатных электромеханических средств технического обслуживания модуля «Наука». В качестве основного манипулятора российского сегмента станции он будет обеспечивать установку и снятие целевых нагрузок на поверхности станции и мониторинг состояния наружной поверхности станции, а также дистанционно управляемое перемещение космонавтов на переносном рабочем месте при выходах в открытый космос».

На МКС уже есть два робота-манипулятора: комплексом Canadarm2 и дистанционный манипулятор японского экспериментального модуля. Оба используются при выполнении стыковки кораблей посещения и захвата внешних полезных грузов на американских и японском модулях. Но ни тот, ни другой не дотягиваются до российского сегмента Международной космической станции. ERA же будет обслуживать именно наш, российский сегмент. Его «базой» станет многофункциональный лабораторный модуль «Наука», однако гибкость конструкции ERA даёт ему свободу перемещения по всем российским компонентам станции. Он будет использоваться в дополнение к двум грузовым кранам «Стрела», установленным на модулях «Поиск» и «Заря».

История же «Науки» началась еще в 1995 году, но тогда он дролжен был стать лишь дублером функционально-грузового модуля «Заря». Позже готовящаяся сегодня к стыковке лаборатория была выделена в самостоятельный проект — она должна была стать частью МКС не позднее 2007 года.

Но до реализации этого плана прошло гораздо больше лет. Вывод модуля на орбиту многократно откладывался в связи с самыми разными сложностями. Одной из главных стали неполадки, обнаруженные в топливной системе. В частности, в июле 2013 года на МЛМ «Наука» выявили большое количество брака — замусоренными оказались трубопроводы системы заправки горючим. Запуск модуля с посторонними частицами в топливной системе мог привести к аварии двигательной системы всей МКС. Модуль вернули на доработку в Центр им. Хруничева, который и допустил нарушение технологии. Однако и после всех доработок стружку вновь обнаружили в топливной системе «Науки». После этого в 2019 году было принято решение заменитьстарые топливные емкости на баки от разгонного блока «Фрегат» — они были почти идентичны, требовалась лишь некоторая доводка. Но в сентябре 2019 года стало известно, что МЛМ все же полетит со штатными баками — они успешно прошли испытания.

Тем не менее, еще в январе 2021 года источник в ракетно-космической отрасли сообщил СМИ, что есть по электрике и конструкции модуля, но все они некритические и их возможно устранить и на срок запуска они не повлияют.

Но оказалось, что доводка требуется не только МЛМ «Наука» — в связи с уникальностью габаритов головного обтекателя для модуля пришлось дооснащать и стартовый комплекс ракеты-носителя «Протон-М».

Старт «Протона-М» с МЛМ «Наука» с Байконура

И, наконец, 21 июля 2021 года в 17:58 (МСК) запуск «Протона-М» с многофункциональным лабораторным модулем состоялся.

МЛМ «Наука» позволит значительно расширить спектр и интенсифицировать научные эксперименты в научном сегменте МКС, в том числе в области космических технологий, исследований Земли из космоса, космофизики, космической биологии и физиологии, материаловедения. И даст возможность не отставать от американцев, которые сегодня проводят на МКС гораздо больший объем экспериментов, чем их российские коллеги.

А на случай неудачи запуск многофункционального модуля был застрахован на 9,2 млрд рублей — конкурс выиграла «АльфаСтрахование», премия которой по контракту составит 1,67 млрд рублей.