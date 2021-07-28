Инвесторы распродают юани и китайские акции

Разгром сектора частного образования, начавшийся в Китае в прошлую пятницу, сильно напугал инвесторов во всем мире и заставил их срочно избавляться от китайских активов, включая валюту и акции компаний. Так, оффшорный юань, т.е. юань, находящийся в обращении за пределами континентального Китая (в первую очередь в Гонконге), подешевел по сравнению с 23 июля, когда появились первые новости о реформе на рынке частного образования и началась паника, почти на 1% и продавался во вторник вечером по курсу: 6,528 за доллар США.

Оффшорный юань опустился до апрельских минимумов. К утру среды, 28 июля, он, правда, частично вернул утраченные за два дня позиции (6,5142 за доллар), но, по словам Вишну Варатана, возглавляющего отдел экономики и стратегии в Mizuho Bank, падение трех последних дней - только начало и китайская валюта продолжит слабеть. В юанях, напомним, торгуются акции китайских компаний класса А, т.е. ценные бумаги, дающие право на дивиденды, но не голосовать