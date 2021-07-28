Инвесторы распродают юани и китайские акции

Разгром сектора частного образования, начавшийся в Китае в прошлую пятницу, сильно напугал инвесторов во всем мире и заставил их срочно избавляться от китайских активов, включая валюту и акции компаний. Так, оффшорный юань, т.е. юань, находящийся в обращении за пределами континентального Китая (в первую очередь в Гонконге), подешевел по сравнению с 23 июля, когда появились первые новости о реформе на рынке частного образования и началась паника, почти на 1% и продавался во вторник вечером по курсу: 6,528 за доллар США.
Оффшорный юань опустился до апрельских минимумов. К утру среды, 28 июля, он, правда, частично вернул утраченные за два дня позиции (6,5142 за доллар), но, по словам Вишну Варатана, возглавляющего отдел экономики и стратегии в Mizuho Bank, падение трех последних дней - только начало и китайская валюта продолжит слабеть. В юанях, напомним, торгуются акции китайских компаний класса А, т.е. ценные бумаги, дающие право на дивиденды, но не голосовать
Схожим образом отреагировал на действия регуляторов в сфере образования и гонконгский доллар. Он тоже опустился к апрельскому минимуму. За доллар США во вторник вечером давали 7,7849 гонконгских долларов.
Главный гонконгский индекс Hang Seng тоже снизился в первые два дня недели до апрельского минимума – потерял более 8%. Июль стал для него худшим месяцем за десятилетие, с сентября 2011 года. В общей сложности он опустился на 13%.
Паника распространилась и на другие финансовые секторы. Инвесторы отреагировали на усердие регуляторов распродажей не только китайской валюты, но и акций китайских компаний. Например, индекс Shenzhen Composite в июле опустился на 5,5%, что является худшим результатом с сентября прошлого года; а Shanghai Composite – почти на 6%. Таких сильных падений за месяц не было с октября 2018 года.
Понять инвесторов, срочно избавляющихся сейчас от китайских активов, нетрудно. Они уверены, что регуляторы не ограничатся образованием и начнут закручивать гайки и в других секторах экономики.
Опасение вполне логичное, потому что ужесточение отношения к частному бизнесу в Поднебесной началось еще осенью прошлого года с технологического сектора, когда регуляторы «наехали» на Alibaba и другие компании империи Джека Ма. Сектор частного образования тесно связан с IT-сектором, поэтому можно говорить, что репетиторы и образовательные компании попали под раздачу в борьбе властей с технологическими гигантами. Хотя, с другой стороны, в Пекине прекрасно понимают важность образования в борьбе с Западом.
IT-сектор точно так же тесно связан и с другими секторами китайской экономики. Не удивительно, что в последние три дня резко дешевеют акции не только образовательных компаний. Например, в прошлую пятницу резко подешевели бумаги производителя электромобилей NIO (4,5%), сельскохозяйственной платформы Pinduoduo (7,3%), интернет-компании Net Ease (8%) и многих других. Можно понять и нынешнюю нервозность инвесторов, потому что никто не знает, какой сектор китайской экономики удостоится внимания регуляторов следующим.
Учитывая важность китайской экономики для планеты, не приходится удивляться очень нервной реакции и инвесторов из других стран. Распродажи акций китайских компаний сейчас происходят везде. Например, это советует делать известный американский инвестор Кэти Вуд. Она не только советует не рисковать и избавляться от китайских акций, но и показывает пример. Ее главный инвестфонд Ark Innovation Fund (ARKK) в срочном порядке сейчас продает акции крупных китайских компаний.