Акции дня: квартальная отчетность подогрела бумаги «Магнита»

В лидеры торгов вышли акции ритейлера «Магнит» по итогам дневной сессии на Мосбирже в четверг, 29 июля. За день акции подорожали на +1,84% до 5362 рублей за бумагу.

Трейдеры проявили интерес к акциям на фоне публикации отчетности ритейлера за второй квартал 2021 года. Выручка за этот период увеличилась на 9,6% в годовом сопоставлении до 424,3 млрд руб. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), чистая прибыль упала за отчетный период на 6%, до 12 млрд руб.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,58% до 3804,33 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,42% до 1639,35 пунктов. Стоимость баррель нефти марки Brent по состоянию на 19:24 мск составила 74,91 долларов (+1,41%). Российская валюта укреплялась – 73,06 рублей за доллар.