Байден призвал платить по 100$ привитым от коронавируса

Президент США Джо Байден призвал власти всех американских штатов использовать средства из «Американского плана спасения» для предоставления выплат в размере 100 долларов лицам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание.

«Министерство финансов готово предоставить техническую помощь штатам и органам местного самоуправления, чтобы они могли эффективно использовать средства для поддержки увеличения темпов вакцинации в их районах, кроме того, министерство финансов будет сотрудничать с министерством здравоохранения и социальных служб США в этих усилиях», – приводит The Hill выдержки из заявления Минфина США.

В настоящее время в США полностью вакцинированы 49% населения, а первый компонент вакцины получили 57% американцев.

Вчера, 28 июля, сообщалось, что жителям города Нью-Йорк мэрия пообещала заплатить за прививку первым компонентом вакцины от коронавируса по 100 долларов. Об этом в Twitter сообщает мэрия города. «Сделайте укол первой дозой вакцины от COVID-19 в одном из городских пунктов вакцинации и получите $100. Это так просто», — говорится в сообщении мэрии Нью-Йорка.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, заявил, что для удовлетворения спроса жителей на препараты от коронавируса медики запаслись 10 млн доз вакцины. «Теперь мы подсластили пилюлю», – заявил де Блазио.