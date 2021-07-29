Почему Байден снова оскорбил Россию?

На днях президент Соединенных Штатов Джозеф Байден отметился даже не критикой, а очередными оскорблениями в адрес России. Выступая с речью перед представителями разведсообщества, он рассказал о своем саммите в Женеве с Владимиром Путиным. «Перед которым, - говорит Байден - есть настоящая проблема. У него экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами, и больше ни с чем, она восьмая по размеру в мире - он знает, что он в по-настоящему трудном положении, и это, по моему мнению, делает его еще более опасным». Ну а заодно и рассказал о вмешательстве России в американские выборы. Не прошлые, а будущие. «Посмотрите, что Россия уже делает в преддверии выборов 2022 года в плане дезинформации, - заявил президент США, не уточнив, о чем идет речь. – Это прямое нарушение нашего суверенитета».

Российские власти отреагировали на эти пассажи даже не с недоумением, а с сожалением. «Очевидно, что президент озвучивает те посылы, которые озвучиваются его аппаратом, его помощниками, и здесь, как раз, налицо ошибочное знание и понимание современной России», - заявил представитель президента России Дмитрий Песков, посоветовавший Байдену ознакомиться с долей нефтегазовых доходов в бюджете страны (которая в 2010 году составляла 46%, а в 2020 – 28%). «Мы сожалеем в этой связи, и надеемся, что все-таки ему будет готовиться более экспертная информация», - резюмировал российский чиновник.

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Однако эксперты и журналисты демонстрировали не только сожаление, но и серьезное беспокойство. Как минимум двумя моментами. Во-первых, на упомянутых женевских переговорах между Владимиром Путиным и Джозефом Байденом было достигнуто «водное перемирие». Стороны договорились о прекращении эскалации в двусторонних отношениях, не нужной ни американцам, ни россиянам (хотя бы потому, что эскалация эта может привести к прямому военному столкновению двух стран на Украине). Во-вторых, для оскорбления был выбран крайне неудачный тайминг – Байден озвучил их за сутки до начала крайне непростых российско-американских переговоров по контролю за вооружениями. Переговоров, где так важна атмосфера доверия между сторонами.

Ничего не нарушил

Тем не менее, заявления президента Байдена вполне предсказуемы и даже в определенном смысле логичны. И объясняются прежде всего внутренним политическим процессом в США,

При этом они не нарушают достигнутое «водное перемирие» между Москвой и Вашингтоном. Напомним, что в Женеве президенты договорились не о деэскалации (то есть откате назад к нормальным отношениям), а о прекращении деэскалации. По сути, замораживании конфликтности на нынешнем уровне. А значит Байден не брал на себя обязательства не выступать с критикой в адрес Российской Федерации по поводу ее якобы имеющего места «агрессивного поведения» или же стандартных для американской стороны обвинений во «вмешательстве в выборы». Он должен об этом говорить – тем более на встрече с разведсообществом, которое вроде как должно бороться с иностранными покушениями на американский суверенитет. Он будет об этом говорить, поскольку с США тема «злой России» постоянно подпитывается и поддерживается в горячем состоянии. Хотя бы потому, что любому Риму нужен Карфаген для поддержания населения и государственного в тонусе. Да, титул «Карфагена» постепенно переходит Китаю, но процесс еще не завершен. К тому же есть ситуации, где два Карфагена (основной и запасной) всегда лучше, чем один.

Что же касается тайминга, то он как раз был очень удачным. И дело даже не в пресловутых женевских переговорах (перед которыми можно и нужно поднимать ставки). Дело в том, что у Джозефа Джозефовича сейчас очень плохая пресса в российском вопросе. Большинство СМИ, политологов, а также значительная часть конгрессменов (как от Республиканской, так и от Демократической партии) критикуют его за сделку с Германией по Северному Потоку-2. «Почему Байден позволил Путину выиграть?», - этот заголовок статьи в Atlantic Council лучше всего отражает суть претензий. Да, сделка была выгодна для США (позволила сделать еще шаг в сторону нормализации отношений с Европой, а также получить хоть какие-то бонусы от проигранной борьбы по предотвращению строительства трубы), однако только не для американских экспертов, привыкших оценивать отношения с Россией в рамках игры с нулевой суммой, где любой выигрыш Путина есть поражение Соединенных Штатов. Своего рода обратная, невыгодная американской сторона «карфагенизации» России. Именно поэтому Байден обязан успокоить американских ястребов и хотя бы на словах демонстрировать свою враждебность в отношении России. Не исключено, что он от слов перейдет к делу и примет какие-то новые персональные (то есть несущественные, демонстрации ради) санкции в адрес Москвы.

Таким образом, поведение американского президента пока вписывается в рамки тех красных линий, которые были очерчены в Женеве. Такова уж нынешняя нормальность российско-американских отношений. Не исключено, конечно, что он эти красные линии в какой-то момент перейдет – уж слишком шатким является женевский компромисс. И тогда экспертам нужно будет беспокоится. Пока же можно лишь с сожалением относиться к данной нормальности – но ценить ее за то, что хотя бы есть такая.