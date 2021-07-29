Диетолог рассказала, кому опасно есть дыню

Людям с язвой желудка, обострением гастрита, воспалением поджелудочной железы (острым панкреатитом), воспалением желчного пузыря (холециститом) включать в свой рацион дыню не рекомендуется, рассказала врач-диетолог Ольга Кораблева.

«Дыню не нужно употреблять при любых нарушениях в работе кишечника: продукт может усилить уже имеющиеся проблемы», — цитирует медика агентство РИА «Новости».

Она подчеркнула, что дыня является очень сложным для переваривания продуктом, несмотря на невысокую калорийность, поэтому употреблять ее натощак не рекомендовано даже здоровым людям. Также врач посоветовала не есть дыню с другими фруктами.

«Лучший вариант — подождать час после еды», — сказала Кораблева.

Накануне Кораблева сравнила пользу от употребления дыни и арбуза, подчеркнув, что арбуз менее калориен, чем дыня.

