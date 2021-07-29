Эксперты обсудили перспективы и сдерживающие факторы развития рынка «зеленых» сертификатов в России

На данный момент законодательство в области национальных сертификатов происхождения электроэнергии только разрабатывается, но при этом практика применения международных сертификатов I-REC в России уже существует и как она будет взаимодействовать с национальной системой, остается открытым вопросом, рассказал юрист Санкт-Петербургского офиса Baker McKenzie Роман Ишмухаметов.

По мнению директора по управлению проектами в области энергосбережения и природопользования ПАО «Сбербанк» Всеволода Гаврилова, важнее вопрос не сосуществования двух видов сертификатов – национального и международного, а наличие финансового рычага для поддержки генераторов возобновляемой энергии (ВИЭ) в целом. Таким рычагом могут стать крупные компании, которые уже инвестируют в развитие «зеленой» энергетики. Возобновляемая энергия станет необходимым условием для функционирования любой компании через несколько лет, считает Гаврилов.

Первая сделка на покупку сертификатов в России была заключена только в конце 2020 года, в то время как в мире сертификаты существуют уже с 2001, отметила Ольга Санарова, директор департамента внешних коммуникаций En+ Group. С декабря было выпущено более 1 млн сертификатов, а в системе I-REC зарегистрировалось 13 российских групп компаний. При этом из всех зарегистрированных электростанций 73% приходятся на солнечные электростанции (СЭС), 20% на гидроэлектростанции (ГЭС), 5% на ветряные электростанции (ВЭС) и 2% на теплоэлектростанции (БиоТЭС), рассказала генеральный директор ассоциации «Цель номер семь» Татьяна Ланьшина.

Пока в большинстве случаев сертификаты I-REC в России покупают иностранные компании, которые имеют представительства в России, чтобы выполнить международные обязательства. Спрос на сертификаты среди российских компаний только начинает формироваться, отметила Ланьшина. «Интересный момент, который все более четко наблюдается в последние месяцы, - в России некоторые крупные отечественные компании тоже стали проявлять спрос на «зеленую» электроэнергию и сертификаты I-REC. У нас уже была одна такая крупная сделка и в ближайшее время планируется еще несколько сделок. Думаю, что перспективы очень позитивные», - сказала она. При этом от подписания соглашения между генератором до выпуска первых сертификатов проходит от трех недель до трех месяцев.

Многие международные компании предпочитают использовать единый стандарт «зеленой» сертификации во всех странах, где работают, рассказал региональный директор по СНГ головного офиса I-REC Олег Баркин. Это упрощает внедрение «экологичных» практик по всей сети компании-потребителя. По состоянию на 21 июля 2021 года, во всех странах присутствия I-REC было выпущено сертификатов более чем на 30 тераватт-часов возобновляемой энергии (ВИЭ). Значительная часть из них использована – более 25 тераватт-часов, отметил Баркин. Потребители возобновляемой энергии не только делают свою компанию более экологичной, но и способствуют увеличению инвестиций в сектор ВИЭ, добавил он.

На данный момент национальная система обращения «зеленых» сертификатов еще не запущена. Министерство энергетики РФ рассчитывает выпустить сертификаты в оборот в первом полугодии 2022 года. По данным Минэнерго, система будет обеспечивать соответствующей документацией 100% электроэнергии, потребляемой российскими экспортерами уже в 2024 году, а в 2025-2030 годах будет расширена и на другие типы генерации, отвечающие требованиям климатической повестки. Законопроект о национальной системе обращения «зеленых» сертификатов находится в разработке.

Развитием национальных инструментов «зеленой» сертификации и инициативу по ее созданию проявила ассоциация «НП Совет рынка». Заместитель председателя правления ассоциации Олег Баркин рассказал, что отличие национальной системы российской «зеленой» сертификации будет состоять в ее приоритетности перед российским законодательством. «Мы также делаем ставку на свободный рынок, ни в коем случае, не монополизированный. Если каким-то участникам интересны другие системы, механизмы, «доказательства зелености», то, пожалуйста. Это должен быть выбор потребителя», - сказал он.

Среди общих вопросов, которые надо решить обеим системам сертификации, он отметил отсутствие правового статуса сертификатов, необходимость исключения налоговых рисков. По его словам, также важно решить риски пересечения российских и международных сертификатов и исключить ситуации, что разные сертификаты будут выпущены на одни и те же объемы возобновляемой энергии, добавил Баркин.

Первым поставщиком сертификатов I-REC в России стала компания En+ Group. Представитель компании поделился опытом использования «зеленых» сертификатов и выступил с инициативой поучаствовать в развитии этого направления в России.

«Нам крайне важно вместе поработать над эволюцией этих механизмов, над кросс-конверсией этих механизмов и, конечно, трансграничностью этих сделок. Это поможет привлечь больше ликвидности сюда. [Важно] изучить опыт международных инструментов, чтобы мы могли вместе поработать над национальными инструментами – национальными сертификатами. Чтобы они могли учитываться на международном рынке и приносили ликвидность на наш рынок», - добавил директор по устойчивому развитию En+ Group Антон Бутманов.

Значительных результатов в достижении целей устойчивого развития En+ Group уже добилась, рассказал Бутманов. В частности, компания запустила низкоуглеродный бренд алюминия Allow и произвела алюминий с самым низким «углеродным следом» с использованием технологии инертного анода. И это далеко не все экологические инициативы группы: их приоритет и важность для компании определил еще ее основатель Олег Дерипаска.

Компания BitRiver, которая предоставляет услуги по размещению майнингового оборудования, заключила соглашение с En+ Group на покупку 1 млн сертификатов для «озеленения» технологии майнинга, рассказал коммерческий директор компании Игорь Гордеев. На данный момент это покрывает 120 мегаватт мощности центров обработки данных (ЦОД) компании. В перспективе BitRiver планирует приобрести дополнительные сертификаты для покрытия всей собственной мощности. По словам Гордеева, девять из десяти клиентов компании спрашивают про тип используемой энергии и приобретение сертификатов доказало, что компания действительно использует «зеленую» энергию в работе. После покупки сертификатов, число заявок от клиентов выросло на 35%. При этом на азиатском рынке рост составил 75%.