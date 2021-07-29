ФАС ищет виновников резкого роста цен на бензин

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы пришли с ревизией в офисы крупнейших трейдеров топливного рынка. Проверке, по данным источников «Интерфакса» подвергли компании ООО «Петролеум трейдинг», АО «Солид товарные рынки» и АО «Уфаойл». ФАС интересовали документы и информация о торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), где торгуются нефтепродукты.

Как утверждают собеседники информационного агентства, они — только первые ласточки, проверяющие нагрянут и к другим крупным частным брокерам, работающим на рынке нефтепродуктов. Очевидно, что визиты сотрудников антимонопольного ведомства связаны с резким ростом цен на бензин в России.

В 2018 году в подобной ситуации, когда в стране также был резкий всплеск цен, который даже стал причиной бензинового кризиса в отдельных регионах, в разогреве рынка также винили трейдеров, подозревая, что именно их сговор стал весомой причиной взлета стоимости топлива на бирже.

В результате разбирательства ФАС в отношении двух из них, входящих в первую десятку частных трейдеров — «Солид товарные рынки» и «А-Ойл» возбудила дело о картельном сговоре и «выписала» штраф — на двоих 1 млрд. рублей, признав, что эти компании нарушили пункт 1 части 1 статьи 11 закона «О защите конкуренции». Причем решение ФАС вынесла спустя два года, а наказание назначила и вовсе только летом 2021. Трейдеры ни с обвинениями в сговоре, ни с наложенным штрафом не согласились, и судебные тяжбы с антимонопольным ведомством продолжаются до сих пор.

Тогда, в 2018, топливный кризис удалось загасить соглашениями, заключенными правительством с нефтяными компаниями.

В нынешнем году Минэнерго готово при сохранении высоких оптовых цен на бензин, похоже, действовать жестче — не только заключить топливные соглашения, но и ввести запрет на его экспорт и увеличить биржевые нормативы. Табу на экспорт может быть принято уже на этой неделе и продлится минимум квартал, уточнил глава энергетического ведомства Николай Шульгинов.

Рост цен на бензин с некоторыми перерывами продолжается на российском рынке с декабря прошлого года. По информации «Интерфакса», биржевые цены на этот вид топлива поднялись в 2021 году примерно на 30%. Стоимость бензина несется вскачь, значительно обгоняя инфляцию — по данным Росстата, с начала года цена самого популярного автомобильного топлива выросла на 5,15% при инфляции в 4,59%. С середины июня биржевые цены росли 5 недель подряд без остановки.

На прошлой неделе стоимость бензина марки Аи-95 на бирже несколько дней подряд обновляла исторические максимумы и превысила 60 тыс. рублей за тонну. Рекорды несколько раз била и биржевая цена на Аи-92, превысив 57,5 тыс. рублей за тонну. Розничные цены в среднем по России достигли рекордного значения в 49,5 рублей за 1 литр бензина марки Аи-95.