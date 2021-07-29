ФРС США: такая противоречивая вся

Фондовые индексы США в среду, 28 июля, завершили день разнонаправленной динамикой. Хотя регулятор оставил процентную ставку в стране неизменной и подтвердил, что продолжит предпринимать все необходимые меры «до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности», его глава Джером Пауэлл заявил: ФРС приближается к моменту, когда начнет сворачивать действия по поддержке экономики США.

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Пауэлл подтвердил, что инфляция в стране набирает обороты, но отметил, что она, вполне вероятно, вернется в следующем году к целевому уровню 2%. он сообщил так же, что ФРС продолжит ежемесячно выкупать активы на сумму 120 млрд долларов — в том числе гособлигации на 80 млрд долларов и ипотечные бонды на 40 млрд долларов. Эти меры должны продолжить поддержку рынков и экономики страны.

ФРС заявила также, что экономика добилась прогресса в достижении своих целей — низкой безработицы и стабильной инфляции.

Таким образом, инвесторы получили довольно противоречивые сигналы: с одной стороны, поддержка сохранится, но она не бесконечна. На этом фоне Dow Jones опустился на 0,36%, до 34930,93 пункта. Standard & Poor's 500 — на символические 0,02%, до 4400,64 пункта. В свою очередь, Nasdaq Composite вырос на 0,7% и составил 14762,58 пункта.

Азиатские же фондовые индексы выросли. Японский Nikkei 225 прибавил 0,7%, Hang Seng в Гонконге подскочил на 2,7%. Китайский Shanghai Composite поднялся на 1% после трех дней снижения. Австралийский S&P/ASX 200 добавил 0,4%. Акции выросли в Сингапуре (0,63%), на Тайване (1,28%) и в Индонезии (0,26%).

Инфляция некоторым не указ

В ходе торгов среды, 28 июля, несколько ведущих компаний-гигантов, включая Microsoft, Apple, Facebook и Google, отыграли по-настоящему крепкие отчёты о финансовых итогах завершившегося 30 июня II квартала в чётком соответствии с известным рыночным принципом «покупали ожидания, продали факты», отмечает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Даже при

том, что фактические цифры и выручки, и рентабельности в расчёте на акцию, оказались выше большинства самых оптимистичных предварительных оценок, все перечисленные эмитенты открылись после выхода своих отчётов «на всякий случай» с умеренным понижением, поскольку большую часть позитива успели с лихвой заложить в цены за последние недели заранее.

Впрочем, дисконт в моменте получился весьма скромным. Microsoft, в частности, показала абсолютно рекордную за всю историю компании прибыль на акцию — 2,17 доллара при выручке 46,15 млрд долларов, по сравнению со средними консенсус-ожиданиями аналитиков Уолл-Стрит 1,91 доллара. Отступили от свежих недавних максимумов (с 2800 до 2727,6 доллара за акцию) под закрытие и акции шикарно отчитавшегося Google: выручка 61,88 млрд долларов превысила цифры первого квартала на 11,88%. В целом, полагает эксперт, поведение бумаг ведущих компаний весьма типично для подобных ситуаций: они как бы «предлагают» себя неявно по умеренно сниженной цене потенциальным покупателям, дожидаясь, пока накопится критическая масса желающих.

Уже отметившиеся ранее в этом месяце удачными финансовыми отчётами банки из ведущей американской пятёрки (JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley) уверенно держатся заметно выше коррекционных донышек прошлой недели, но пока прибавлять в цене дополнительно не спешат. В то же время, считает Пушкарев, финансовый сектор США обещает новые прибыли. И в целом он чувствует себя хорошо, отражая температуру не только восстановления экономики, но и набирающих скорость, но уже не тревожащих рынок, а наоборот, подталкивающих котировки вверх, инфляционных процессов.

Рынки, уверен Пушкарёв, вполне могут позволить себе не обращать ещё как минимум 3-4 месяца внимание на растущую в США и Европе инфляцию: заседание ФРС прошло вчера вполне буднично — во всяком случае, судя по публичным заявлениям для прессы, — а управляющий совет подтвердил готовность и дальше закрывать спокойно глаза на рост цен. Американский регулятор продолжает печатать деньги в форме всевозможных стимулирующих программ, в то же время понимая, что скорее всего, на практике любым намёком на сворачивание денежной массы можно напугать не только рынки, но и сделать хуже экономике в условиях повышенной себестоимости и кризисной долговой нагрузки всей предпринимательской среды.

Корни сегодняшних инфляционных процессов таковы, что их нельзя победить, попытавшись лишить компании свободных денег. Более того, такой путь означал бы ещё и подливание в огонь керосина. Поэтому, полагает аналитик, ФРС и дальше будет давать бизнесу возможность рефинансировать по максимуму прежнюю долговую нагрузку под очень низкий процент и снабжать банки ликвидностью в огромных количествах.

Председатель ФРС вновь занял явно «голубиную» позицию, когда упомянул, что экономика США ещё достаточно далека (some ways away) от желаемого существенного прогресса в достижении нужных пороговых значений по наполняемости рынка труда. Поэтому пока какое-либо сворачивание стимулов и не обсуждалось, а следующее заседание ФРС состоится лишь ближе к концу сентября. Так или иначе, но сезон отчётности прокладывает пока отчётливо видимую колею на дороге биржевых индексов и дальше наверх, в направлении многомесячного растущего ралли, говорит Пушкарёв.

Спокойствие. Только спокойствие

Китайский рынок тоже поддерживает сегодня умеренно позитивные настроения, отмечает эксперт. Кажется, что он уже вполне отправился от потрясений начала недели, когда и континентальные индексы Поднебесной, и гонконгские биржи падали до самых низких средних уровней с начала года. По словам Пушкарёва, есть понимание того, что недавние инициативы в области закручивания гаек регуляторами, в конечном счёте, несут в себе не так уж много новизны для основных локомотивов китайского фондового рынка, таких как Alibaba, Tencent или Baidu — акции Alibaba уже закрепляются выше 195 долларов после падения к 180 долларам , прибавив более 5% только за последнюю торговую сессию.

По словам Пушкарева, возникновение на китайских биржах нового очередного дна вполне может спровоцировать и затяжную волну покупок, вызванных в плане долгосрочных перспектив скорее всё же не испугом, а неподдельным инвестиционным интересом.

Таким образом, происходящие размеренные движения на рынках США, а вслед за ними и Европы, в сочетании с медленным восстановлением акций крупнейших китайских компаний, в целом создают весьма неплохую подпитывающую среду для возможностей роста российских биржевых индексов. Инвесторы в российские активы продолжат скупать российские «голубые фишки», продвигая индекс Мосбиржи и дальше вверх, к целям в диапазоне от 4100-4250 пунктов, если рассматривать горизонт осени, полагает Пушкарёв.

Однако и в утилитарно-краткосрочном плане вчерашнее закрытие индекса Мосбиржи с ростом +1.32% на уровне выше 3780 пунктов в сочетании с факторами положительного влияния зарубежных площадок намекает, что и сегодня российские биржи, вероятно, способны на небольшой подъём. Это тем более вероятно, если учитывать нефтяные котировки: фьючерсы марки Brent вновь торгуются выше $74 за баррель и, похоже, с положительными ожиданиями на день.

Что же касается среднесрочной перспективы, то отсутствие новых внятных угроз санкций со стороны США после встречи Путина и Байдена, формирование рабочих групп по климатическим инвестициям и кибербезопасности, где велики интересы американского бизнеса, способствует спокойным и деловым настроениям инвесторов на российских биржах, заключает эксперт.