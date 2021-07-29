ФРС уронила доллар

Заседание Федеральной резервной системы оставило больше вопросов, чем ответов. Американский регулятор ожидаемо сохранил параметры монетарной политики, но от него ждали другого - сигналов о сроках начала сворачивания стимулов. Вместо этого председатель ФРС Джером Пауэлл начал говорить о рисках, которые несет распространение дельта-штамма коронавируса для восстановления экономики.

Кроме того, он заявил об отсутствии значительного прогресса на рынке труда. Трейдеры сначала восприняли эти слова позитивно, ведь это значит, что бесплатные деньги будут оставаться дольше. Однако в этот момент Пауэлл вспомнил про инфляционные риски. И хотя председатель все еще считает инфляцию временной, он высказал опасения на этот счет.

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«По мере того, как экономика продолжает открываться, а расходы восстанавливаются, мы наблюдаем растущее ценовое давление, особенно потому, что сбои в цепочках поставок в некоторых секторах ограничивают производителей. Этот эффект оказался сильнее, чем ожидалось, но поскольку мы считаем их временными, то думаем, что инфляция вернется к нашей долгосрочной цели”, - сказал глава ФРС,

После этих слов акции откатили назад. По итогам сессии индекс S&P 500 закрылся без изменений, промышленный Dow Jones ушел в небольшой минус, но компании малой капитализации прибавили в цене.

При этом доллар начал активно снижаться. Индекс доллара к корзине шести основных валют опустился по итогам дня до минимумов с начала июля, при этом с технической точки зрения имеет большой потенциал дальнейшего снижения.

Доходности казначейских облигаций также пошли вниз, что вряд ли можно считать позитивным сигналом. Если рынок закладывается на уверенный экономический рост, то доходности гособлигаций США растут, как это было в первой половине года.

Очевидно, рынок находится в некотором замешательстве. С одной стороны есть постоянно работающий печатный станок, с другой - нет достойных объектов вложения. Акции циклических компаний до сих пор торгуются ниже доковидных уровней, поскольку промышленным компаниям для роста нужна растущая экономика.

Именно поэтому фондовый рынок настолько сильно сегментирован, и рост стоимости акций наблюдается в основном лишь среди крупнейших технологических компаний.

Что же касается Федрезрва, то многие эксперты отмечают, что регулятор, вполне возможно, теряет контроль за ситуацией. К слову, в течение прошлого года ФРС неоднократно использовала свою излюбленную фразу, чтобы дать себе зеленый свет на какие-то действия или, напротив, бездействие - это то, что ей нужно увидеть «существенный дальнейший прогресс», прежде чем он сузится, повысится, ужесточится.

Сейчас мы снова видим нечто подобное. В ходе пресс-конференции журналисты неоднократно спрашивали Джерома Пауэлла о том, что же значит эта коварная фраза, на что он ответил, что «существенный прогресс» в основном относится к высоким темпам роста числа рабочих мест и продвижению к максимальной занятости.

Однако, учитывая, что в ходе своего выступления Пауэлл также отметил отсутствие значительного прогресса на рынке труда, можно сделать вывод, что Федрезерв пока не готов приступать к сокращению объемов QE, не говоря уже о более радикальных мерах.

Стоит также добавить, что Федрезерв почти никогда не анонсирует значительные изменения во второй части лета. Рынок вялый, и многие находятся в отпусках, поэтому ждать каких-то действительно важных заявлений в этот раз вряд ли стоило.

