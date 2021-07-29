Генпрокуратура РФ: международный арбитраж не удовлетворил большинство требований Yukos Capital

Международный арбитраж отказал в удовлетворении большей части требований компании Yukos Capital к России.

Соответствующее заявление сделали в Генеральной прокуратуре РФ. При этом в надзорном ведомстве подчеркнули, что обжалуют решение о взыскании 2,6 млрд долларов плюс проценты и издержки, передаёт агентство «Прайм».

«В данной части окончательное арбитражное решение не может считаться законным и обоснованным. Генеральная прокуратура РФ в обязательном порядке обжалует данное решение», – отметили в релизе ведомства.

В прокуратуре также напомнили, что 23 июля завершился очередной арбитражный процесс в рамках второй волны исков против России, которые инициированы бывшими акционерами ОАО «НК "ЮКОС» и аффилированными с компанией лицами.

