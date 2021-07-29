Американские сенаторы проголосовали за инфраструктурный план Байдена

Двухпартийная группа сенаторов после нескольких месяцев напряженных обсуждений и переговоров договорились о принятии плана развития инфраструктуры. Через несколько часов после подписания соглашения состоялось голосование в верхней палате Конгресса. После провала недельной давности со второй попытки сенаторы приняли инфраструктурную программу. Она набрала 67 голосов при необходимых 60; 32 сенатора проголосовали против.
Особую важность этому событию придает то обстоятельство, что о необходимости модернизировать и ремонтировать порядком устаревшую и обветшалую инфраструктуру в США говорят уже не один год и даже не одно десятилетие. Необходимость модернизации назрела давно, но приступить к ней постоянно мешали серьезные разногласия между республиканцами и демократами. И только при Джозефе Байдене в Белом доме демократам наконец удалось убедить при помощи уступок часть республиканцев пойти на сотрудничество и проголосовать «за». План развития американской инфраструктуры поддержали 17 сенаторов республиканцев.
Согласно инфраструктурному соглашению экономика получит приблизительно 550 млрд долларов федеральных инвестиций на модернизацию инфраструктуры. План рассчитан на 8 лет и оценивается в целом в 1,2 трлн долларов. Пятая часть, 110 млрд долларов, выделяется на ремонт и строительство дорог и мостов; 39 млрд – на улучшение и развитие общественного транспорта, включая замену десятков тысяч устаревших автобусов на новые модели без выбросов вредных веществ в атмосферу. 66 млрд предназначены на модернизацию железных дорог; 7,5 млрд – на строительство станций для зарядки электромобилей. Не забыты речные и морские порты, на модернизацию которых планируется выделить 17 млрд долларов. 25 миллиардов пойдут на аэропорты; ок. 50 млрд на усиление безопасности от стихийных бедствий и кибератак хакеров. Остальные статьи инфраструктурной программы: расширение и модернизация широкополостного интернета – 65 млрд долларов, очистка и улучшение качества питьевой воды для населения – 55 млрд, переход к «чистой» энергетике – 73 млрд. Остальные деньги пойдут на продолжение выполнения уже существующих инфраструктурных программ и проектов.
Авторы соглашения, 10 сенаторов, по пять человек от каждой партии, договорились финансировать необходимые средства за счет поступлений от новых налогов и экономии средств. Джо Байден, со своей стороны, тоже предлагает увеличить налоги, в том числе и на прибыль корпораций и доходы богатых домохозяйств, с чем категорически не согласны республиканцы.
Приблизительно 200 млрд долларов предлагается перенаправить из фондов, предназначенных для борьбы с пандемией Covid-19. 49 млрд решено взять из денег, выделенных на трамповскую программу медицинского страхования Medicare; 87 млрд из уже проданных частот космического пространства и тех, что еще предстоит продать.
Вчерашнее голосование в Сенате важно еще и тем, что оно стало первым шагом в осуществлении более широкой программы президента Байдена по уходу за детьми, развитию образования, здравоохранения и борьбе с изменениями климата. Она оценивается в общей сложности в 3,5 трлн долларов.
Голосование в Сенате стало первым, несомненно очень важным шагом на долгом пути превращения плана развития инфраструктуры в закон. Сторонники президента Байдена требуют увязать его принятие с утверждением президентской программы в 3,5 трлн долларов. Верная сторонница Байдена, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси уже заявила, что поставит в нижней палате Конгресса на голосование обе программы одновременно.