Американские сенаторы проголосовали за инфраструктурный план Байдена

Двухпартийная группа сенаторов после нескольких месяцев напряженных обсуждений и переговоров договорились о принятии плана развития инфраструктуры. Через несколько часов после подписания соглашения состоялось голосование в верхней палате Конгресса. После провала недельной давности со второй попытки сенаторы приняли инфраструктурную программу. Она набрала 67 голосов при необходимых 60; 32 сенатора проголосовали против.

Особую важность этому событию придает то обстоятельство, что о необходимости модернизировать и ремонтировать порядком устаревшую и обветшалую инфраструктуру в США говорят уже не один год и даже не одно десятилетие. Необходимость модернизации назрела давно, но приступить к ней постоянно мешали серьезные разногласия между республиканцами и демократами. И только при Джозефе Байдене в Белом доме демократам наконец удалось убедить при помощи уступок часть республиканцев пойти на сотрудничество и проголосовать «за». План развития американской инфраструктуры поддержали 17 сенаторов республиканцев.