Каждый пятый ресторан Москвы не пережил летнего карантина

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева заявила, что около 20% заведений общественного питания столицы закрылись или сменили собственника из-за введенных летом ограничительных мер, в частности COVID-free режима работы, сообщает ТАСС.

«Около 20% [заведений общепита] либо закрылись, либо у них поменялся собственник. То есть ресторан не закрылся, но бизнес перешел в руки другому предпринимателю», – сказала Минеева.

С 28 июня по 19 июля посещать заведения общепита в Москве могли только привившиеся от COVID-19, переболевшие им в течение шести последних месяцев либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действительный в течение трех дней. Для подтверждения на входе им приходилось предъявлять специальный QR-код. Исключения были сделаны для летних веранд и сезонных кафе.

В столице работают около 17 тыс. заведений общественного питания, которые относятся к малому и среднему бизнесу.