Курс доллара: эксперты дали прогноз о перспективах рубля в августе

В среду российский рубль немного прибавил в обеих парах в ожидании результатов двухдневного заседания американского регулятора.

Так, по данным на 19:00 мск к закрытию основной сессии на Мосбирже курс доллара составлял 73,70 руб., что всего на 3,25 коп. дешевле чем было сутками ранее. Чуть сильнее просел евро – курс единой валюты ЕС в это же время составлял 87,05 руб. (-10,5 коп.). Бивалютная корзины также прохудилась совсем немного до 79,71 руб. (-6,5 коп.).

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

По мнению экспертов, рубль ближе к вечеру среды приостановил темпы роста к основным резервным мировым валютам из-за того, что глобальные игроки стали проявлять пассивность, сосредоточив всё своё внимание на новости о результатах заседания центробанка США.

Вчера американский регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Кроме того, ФРС продолжит выкупать активы от 120 млрд в месяц до того момента пока не будет достигнут заметный прогресс в достижении целей по максимальной занятости и стабильности в ценах. Таким образом, решение Федрезерва совпало с прогнозами аналитиков о сохранение текущей ставки и не оказало существенного влияния на рынки.

При этом нацвалюта вчера почти никак не отреагировала и на новые антироссийские заявления главы Белого дома Джо Байдена. Напомним, после посещения офиса директора национальной разведки США американский лидер обвинил нашу страну во вмешательстве в предстоящие в 2022 году промежуточные выборы в Конгресс посредством «дезинформации».

Также Байден рассказал о «проблемах» России. В частности, он заявил, что наша страна якобы испытывает трудности из-за ограниченного характера своей экономики, что повышает угрозу со стороны РФ.

«Я встречался с Путиным, перед которым стоит настоящая проблема – у него экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами, и больше ни с чем. Она восьмая по размеру в мире. И он знает, что по-настоящему находится в трудном положении, и это, по моему мнению, делает его ещё более опасным», – резюмировал президент США.

Факторами же поддержки на вчерашних торгах для рубля стали спрос на ликвидность в российской валюте в рамках налогового периода, повышение мировых цен на «чёрное золото» и удачные аукционы Минфина по первичному размещению ОФЗ.

Эксперты сделали прогноз о перспективах рубля

Как напомнил Дмитрий Бабин из БКС, для рубля вчера сложилась целая совокупность благоприятных внутренних и внешних факторов. Но из-за неопределённости с итогами заседания американского регулятора существенного укрепления нацвалюты к закрытию основной сессии не произошло.

«Вчера Федрезерв дал понять, что в обозримом будущем остаётся приверженным мягкой ДКП. Уверен, что рынки отреагируют на это положительно, что позволит паре доллар-рубль в ближайшей перспективе проверить на прочность уровень поддержки в пределах 73,10-73,15», – заявил эксперт.

Варвара Пономарева из банка «Санкт-Петербург» отметила, что в среду рубль, как и его коллеги по сегменту EM, значительную часть дня умеренно рос, хотя к вечеру всё-таки немного сдал свои позиции.

Как полагает эксперт этой кредитной организации, факторами поддержки нацвалюты выступала дорожающая нефть, а также остаточные продажи валютной выручки в рамках налогового периода.

«Ближе к вечеру движение в парах фактически остановилось, так как рынки замерли в ожидании итогов заседания ФРС. В итоге, как и прогнозировали многие аналитики, на фоне медленного восстановления рынка труда в США и ухудшающейся ситуации с COVID-19 американский регулятор не стал ужесточать свою риторику и говорить о точных сроках начала сворачивания программы поддержки экономики.

Это в перспективе ближайших сессий умеренно поддержит спрос на рисковые активы, к которым относится и рубль», – заявила Пономарева.

В свою очередь Андрей Зайцев из Абсолют Банка сделал прогноз для рубля на август. По его мнению, в последнем месяце календарного лета, у нацвалюты есть хороший потенциал для укрепления. При этом он подчеркнул, что сейчас курс рубля находится ниже равновесного уровня.

«Одни из основных триггеров, который тянет нашу валюту вниз, я бы назвал бюджетное правило. Согласно ему российское финансовое ведомство не пускает на покупку валюты дополнительные доходы от экспорта «чёрного золота». Если же говорить о прогнозах на следующий месяц, то мы полагаем, что в обеих парах в августе у «россиянина» есть потенциал для укрепления», – прогнозирует эксперт.