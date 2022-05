Like Центр анонсировал открытие 150 кампусов для предпринимателей

В течение года кампусы будут открываться в городах с численностью населения от 100 тыс. человек и станут частью экосистемы компании. Таким образом, Like Центр станет первым игроком на рынке Edtech в России, который реализует обучение формата blended learning в федеральном масштабе.

«В кампусах будут работать наши студенты-предприниматели, — прокомментировал основатель Like Центра, сети коворкингов NAMES, серийный предприниматель Аяз Шабутдинов. — Для них создается большая инфраструктура: от IT-платформы с доступом к базе знаний сотен тысяч предпринимателей и современных инструментов управления до физических кампусов по всей России. Каждый из кампусов станет для любого жителя нашей страны входом в другой мир. Больше не обязательно покидать свои родные города и страну, пусть предприниматели творят здесь».

Кампусы NAMES дадут возможность офлайн-обучения в Like Центре. Ядром аудитории станут предприниматели, студенты образовательной компании в городах присутствия (более 161 города в России и зарубежных странах). В кампусах будет действовать система трекинга: к каждому резиденту будет прикреплен трекер, который поможет предпринимателю правильно поставить целевые показатели для его бизнеса и поддержит на пути к их достижению .

«Первый кампус нашей сети мы открыли 1,5 года назад в Екатеринбурге. За это время мы увидели как офлайн-пространство, сообщество предпринимателей и система трекинга влияют на результаты резидентов. Большинство из них показывают рост уже в течение первых трех месяцев — мы замеряем прибыль, выручку, количество сотрудников в штате и даже сумму уплаченных налогов. Поэтому мы уверены, что наш проект готов к масштабированию по всей России и наши кампусы откроют много возможностей для предпринимателей в регионах», — генеральный директор сети NAMES Анастасия Калугина.

На данный момент в сети NAMES функционирует 3 коворкинга в Екатеринбурге, Тюмени и Ижевске. Это объекты большого формата от 450 до 1000 кв.м. В рамках нового проекта компания анонсировала новый формат NAMES-SMART. Их площадь будет меньше, чем у обычных коворкингов сети — 200-400 кв.м.

Реализовывать проект планируется за счет инвестиций Like Центра. Уже сейчас на строительство новых объектов выделено 200 млн рублей. Всего инвестиции в проект оцениваются в 1 млрд рублей.

Like Центр — технологическая образовательная компания для начинающих и действующих предпринимателей. Только с начала 2019 года образовательные курсы «Скорость» и «МсА» Like Центра прошло более 40 тыс. предпринимателей. Образовательные программы Like Центра «Концентрат», «Скорость» и «Тест-Драйв МсА» рекомендованы Министерством экономического развития РФ для обучения предпринимателей из сферы малого и среднего бизнеса и лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность. По итогам 2020 года Like Центр занял 6-е место в рейтинге крупнейших EdTech-компаний России, опубликованном РБК. В 2020 году компания вошла в топ-100 инновационных EdTech-компаний России и СНГ, согласно исследованиям аналитической компании HolonIQ.