В Роскосмосе рассказали подробности стыковки МЛМ «Наука» с МКС

Российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» после 14 лет ожидания на Земле и 8 дней орбитального полёта пристыковался к Международной космической станции (МКС).

В Роскосмосе рассказали о подробностях стыковки. По данным ведомства, аппарат в автоматическом режиме причалил к стыковочному узлу другого российского модуля МКС — «Звезда».

Отмечается, что «Наука» стала первым за 11 лет российским сегментом, отправленным к МКС. Чтобы освободить стыковочный узел станции к прибытию модуля Центр управления полетами ещё 26 июля отстыковал и затопил в Тихом океане находившийся в составе станции 20 лет шлюзовую камеру «Пирс», через которую российские космонавты выходили в открытый космос.

«Наука» сделает жизнь космонавтов на отечественном сегменте комфортнее. Например, там предусмотрена каюта, которая станет третьей в секторе. До этого одному из трех космонавтов приходилось ночевать у коллег из США. В модуле также установлён второй санузел — в дополнение к имеющемуся в «Звезде».

Также известно, что примерно через 3 часа после стыковки, когда герметичность стыков будет тщательно проверено, а давление стабилизируется, космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров смогут открыть переходной люк в «Науку» и начать его разгрузку.

Интеграция модуля в состав станции займет 6-8 месяцев и потребует до десяти выходов в открытый космос. За это время необходимо будет протянуть различные кабельные сети и трубопроводы, установить поверх МЛМ-У шлюзовую камеру, радиационный теплообменник, а также средства крепления крупногабаритных объектов.

Ранее сообщалось, что многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. Предыдущая стыковка российского модуля «Рассвет» с МКС состоялась в 2010 году. Пос словам генерального конструктора одного из разработчиков модуля, КБ «Салют», Сергея Кузнецова, минимальный ресурс функционирования модуля в составе МКС (по результатам исследований) — минимум до 2027 года. Но если возникнет необходимость, то «Наука» выдержит и более длительную эксплуатацию — до 2030 года.