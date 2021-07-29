Модуль «Наука» пристыковался к МКС и готов работать до 2027 года

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. Предыдущая стыковка российского модуля «Рассвет» с МКС состоялась в 2010 году.

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«Наука» была запущена в космос еще 21 июля, но стыковка с МКС откладывалась из-за несработавших двигателей модуля и нераскрывшейся антенны. Специалистам «Роскосмоса» удалось в дистанционном режиме восстановить работу модуля.

Как сообщил журналистам генеральный конструктор одного из разработчиков модуля, КБ «Салют», Сергей Кузнецов, минимальный ресурс функционирования модуля в составе МКС (по результатам исследований) — минимум до 2027 года. Но если возникнет необходимость, то «Наука» выдержит и более длительную эксплуатацию — до 2030 года.