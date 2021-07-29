Мосбиржа пересмотрела размер лота по акциям «Роснефти»

С 1 сентября 2021 года акции «Роснефти» на Мосбирже можно будет прибрести поштучно — площадка пересмотрела размер торгового лота, сократив его с 10 до 1 ценной бумаги.

Согласно данным биржи, аналогичный пересмотр лота коснулся «Таттелекома» (с 10 000 до 1000), банка «Санкт-Петербург» (с 1000 до 100), депозитарных расписок сети клиник «Мать и дитя» (с 10 до 1) и некоторых других бумаг, пишет газета «Ведомости».

Напомним, биржа пересматривает размеры лотов раз в 6 месяцев. Как пояснил директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин, делается это для повышения доступности ценных бумаг.

При этом он отметил, что размер лота, как правило уменьшается для бумаг, котировки которых демонстрируют стабильный рост и имеют потенциал дальнейшего увеличения своей стоимости. Так, акции «Роснефти» за последние 12 месяцев выросли более чем на 53%, обогнав в динамике основной российский фондовый индекс — индекс Мосбиржи.

В свою очередь начальник управления по работе с институциональными клиентами SOVA Capital Денис Заболотнев заявил, что уменьшение лотов может придать дополнительную динамику акциям, благодаря росту интереса к ним со стороны частных игроков. В этой связи он напомнил, что похожим образом – за счёт дробления акций – доступность своих ценных бумаг повышали Tesla и Apple.

«Это удобнее для частных инвесторов. Допустим, если у вас 10 000 руб., то при лоте в 10 акций «Роснефть» начнёт занимать сразу 50% инвестиционного портфеля. Возможность купить 1 акцию компании за 550 руб. позволит диверсифицировать вложения», — резюмировал Заболотнев.