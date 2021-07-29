Московские компании в два раза увеличили экспорт в Восточную Европу за пять месяцев 2021 года - заммэра Ефимов

В январе-мае 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в страны Восточной Европы составил почти 1,5 млрд долларов, что на 135,8% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года, а также 130,8% больше, чем в 2019-м. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Несырьевой неэнергетический экспорт в регион представлен преимущественно промышленной продукцией, на которую приходится более 95% в общей структуре. Если говорить в цифрах, то по итогам первых пяти месяцев 2021 года промышленный экспорт составил 1 млрд 442 млн долларов, а агропромышленный экспорт достиг объема в 48,7 млн долларов. В число основных торговых партнеров столицы в регионе входят Польша, Республика Молдова, Болгария и Румыния», - отметил заместитель мэра.

По словам Владимира Ефимова, экспорт несырьевой неэнергетической продукции в Польшу составил 67,4 млн долларов, в Республику Молдову – 28,21 млн долларов, в Болгарию – 11,94 млн долларов, а в Румынию несырьевой неэнергетический экспорт составил 12,28 млн долларов.

Ввиду разного уровня развития экономики, объемов транзитного экспорта и собственного промышленного производства, а также структуры потребления, экспорт в страны Восточной Европы отличается широким продуктовым ассортиментом.

«Среди продукции, которую поставляют московские компании на этот рынок, электрическое осветительное оборудование, неоптические измерительные и контрольные приборы, процессоры и контроллеры, стеклотара, полиэтилен и полипропилен, вакцины, расфасованные лекарства, иммунологические продукты и препараты. Экспорт агропромышленный продукции в основном представлен кондитерскими изделиями и шоколадом, а также различными видами соусов для использования в пище», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

В Центре «Моспром» отмечают, что объем экспорта Москвы в страны Восточной Европы за январь-май 2021 года уже достиг более 85% от объема экспорта московских компаний за весь прошлый год. По итогам 2020 года он составил 1,7 млрд долларов.

В список исследуемых стран не была включена Беларусь, которая также является восточноевропейской страной. В связи с тем, что Беларусь входит в пятерку лидирующих стран по объему московского ННЭ, ее вклад существенно изменил бы объем московского экспорта в страны Восточной Европы. По итогам января-мая 2021 года объем экспорта Москвы только в Беларусь достиг 1,15 млрд долларов, а прирост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 24,4%.