«Наука» неожиданно включила двигатели и изменила курс МКС

Российские космонавты сообщили наземным службам о том, что двигатели пристыковавшегося к Международной космической станции несколько часов назад многоцелевого лабораторного модуля «Наука» незапланированно включились, сообщает «РИА Новости». Чтобы компенсировать возмущение от включившихся двигателей модуля «Наука», пришлось включить двигатели служебного модуля «Звезда», а также двигатели грузового корабля «Прогресс МС-17», пристыкованного к модулю «Поиск». Позднее двигатели «Науки» удалось отключить.

«Роскосмос» объяснил незапланированное включение двигателей модуля «Наука» «работами с остатками топлива».

Сегодня, 29 июля, сообщалось, что многоцелевой лабораторный модуль «Наука» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. Предыдущая стыковка российского модуля «Рассвет» с МКС состоялась в 2010 году.

«Наука» была запущена в космос еще 21 июля, но стыковка с МКС откладывалась из-за несработавших двигателей модуля и нераскрывшейся антенны. Специалистам «Роскосмоса» удалось в дистанционном режиме восстановить работу модуля.