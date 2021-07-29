«Наука» создала нештатную ситуацию на МКС

В 16:30 29 июля многоцелевой лабораторный модуль «Наука» пристыковался к МКС . «Есть касание!!!» - радостно написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Твиттере.

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Но уже в 19:45 произошло ЧП — двигатели МЛМ неожиданно включились в тот момент, когда после завершения стыковки космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров находились в модуле «Звезда», к которому пристыковалась «Наука» и готовились открыть люк между двумя кораблями. В результате МКС развернуло на 45 градусов. Как сообщил представитель НАСА Роб Навиас, двигатели на российском лабораторном модуле сработали «непреднамеренно и неожиданно» — американское космическое агентство транслировало переговоры российских космонавтов с ЦУП.

Для того, чтобы вернуть станцию в прежнее положение, пришлось включить двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17", пристыкованного к модулю "Поиск". Но и после этого Нолвицкий докладывал на Землю: «двигатели все еще работают, мы можем ощущать это».

Агентство «Интерфакс» опубликовало комментарий пресс-службы Роскосмоса. В Госкорпорации нештатное включение двигателей модуля "Наука" объяснили работой с остатками топлива. «Идет процесс перевода модуля "Наука" из полетного режима в режим "состыкован с МКС". Проводится работа с остатками топлива в модуле», — сообщили в госкорпорации.

Космонавтам ничто не угрожает, подтвердили в НАСА. «Экипаж никогда не подвергался опасности», — говорится в заявлении американского агентства, при этом там не понимают причин включения двигателей.

Но не все реагируют на ситуацию в российском сегменте МКС столь спокойно.

Астроном из Гарварда Джонатан Макдауэлл не уверен, что экипажу ничего не угрожает. «Я не уверен, что они понимают проблему достаточно хорошо, чтобы сказать это прямо сейчас», — написал он в своем твите .

Макдауэлл также задал вопрос о том, насколько серьезна опасность. «Кто-нибудь знает, с какой скоростью вращения основные предметы начнут падать с МКС?» — размышлял он , добавив: «Я хочу знать, как близко мы подошли к тому, чтобы сломалась солнечная панель».

Однако в обновлении в Твиттере НАСА сообщило, что «члены экипажа в безопасности и обновят свое расписание на сегодня, чтобы сосредоточиться на восстановительных работах после неожиданной потери ориентации, вызванной запуском двигателей российского модуля “Наука”».

«Станция вернулась в режим ориентации и находится в хорошей форме», — говорится в сообщении НАСА.