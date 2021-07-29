«Наука» — в космосе, «Причал» — на старте

Многолетняя эпопея запуска многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука», наконец, завершилась стыковкой с МКС. Хоть и не без «приключений» —через три часа после как уже было объявлено об успешном завершении этой сложной технологической операции, у лабораторного модуля внезапно включились двигатели и развернули Международную станцию на 45 градусов. Но ситуацию удалось нормализовать, МКС вернули в нормальное положение, а экипажу, по заявлениям и «Роскосмоса», и НАСА, ничего не угрожает.

Пристыкованный к МКС модуль, как утверждают в «Роскосмосе», сделает жизнь обитателей российского сегмента Международной космической станции комфортнее — там появился второй санузел и третья каюта, так что теперь не придется «снимать койку» у американцев — в их отсеке. Есть на «Науке» и система регенерации воды из урины (такая же работает и в американском сегменте), а кроме того, станет возможным производство кислорода для обеспечения потребностей экипажа до шести человек.

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука»

Но главное, конечно, это то, что у российских космонавтов появилась более современная база для экспериментов и научных работ на 29 рабочих мест. Как ранее рассказывали ТАСС в пресс-службе РКК "Энергия", «конструкция модуля предусматривает унифицированные рабочие места — устройства для установки и подключения научного оборудования внутри и снаружи станции, благодаря чему модуль может быть адаптирован под любые задачи. Высокая степень автоматизации МЛМ позволит сократить количество дорогостоящих выходов в открытый космос — многие операции за бортом можно будет выполнять, не выходя из станции».

Но Федеральная космическая программа на 2016-2025 годы предусматривает, что всего в составе российского сегмента Международной космической станции будет семь модулей. Более того, после завершения эксплуатации МКС, которое запланировано на 2024 год, три из них должны стать основой для создания новой российской орбитальной станции.

Пока на орбите только один из этих базовых модулей — «Наука». Где же остальные два? Как говорится в той же федеральной программе, они уже находятся в производстве и будут дополнены системами, обеспечивающими автономность полета после 2024 года, чтобы, как говорилось выше, на их основе создать будущую национальную станцию.