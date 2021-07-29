«Наука» — в космосе, «Причал» — на старте

Многолетняя эпопея запуска многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука», наконец, завершилась стыковкой с МКС. Хоть и не без «приключений» —через три часа после как уже было объявлено об успешном завершении этой сложной технологической операции, у лабораторного модуля внезапно включились двигатели и развернули Международную станцию на 45 градусов. Но ситуацию удалось нормализовать, МКС вернули в нормальное положение, а экипажу, по заявлениям и «Роскосмоса», и НАСА, ничего не угрожает.
Пристыкованный к МКС модуль, как утверждают в «Роскосмосе», сделает жизнь обитателей российского сегмента Международной космической станции комфортнее — там появился второй санузел и третья каюта, так что теперь не придется «снимать койку» у американцев — в их отсеке. Есть на «Науке» и система регенерации воды из урины (такая же работает и в американском сегменте), а кроме того, станет возможным производство кислорода для обеспечения потребностей экипажа до шести человек.
Но главное, конечно, это то, что у российских космонавтов появилась более современная база для экспериментов и научных работ на 29 рабочих мест. Как ранее рассказывали ТАСС в пресс-службе РКК "Энергия", «конструкция модуля предусматривает унифицированные рабочие места — устройства для установки и подключения научного оборудования внутри и снаружи станции, благодаря чему модуль может быть адаптирован под любые задачи. Высокая степень автоматизации МЛМ позволит сократить количество дорогостоящих выходов в открытый космос — многие операции за бортом можно будет выполнять, не выходя из станции».
Но Федеральная космическая программа на 2016-2025 годы предусматривает, что всего в составе российского сегмента Международной космической станции будет семь модулей. Более того, после завершения эксплуатации МКС, которое запланировано на 2024 год, три из них должны стать основой для создания новой российской орбитальной станции.
Пока на орбите только один из этих базовых модулей — «Наука». Где же остальные два? Как говорится в той же федеральной программе, они уже находятся в производстве и будут дополнены системами, обеспечивающими автономность полета после 2024 года, чтобы, как говорилось выше, на их основе создать будущую национальную станцию.
Как видно по датам, реализация части Федеральной космической программы началась давно — «Науку» задумали еще в 90-х годах прошлого столетия, о чем Expert.ru писал в материале «ЕКА объяснило, почему модуль “Наука” до сих пор не пристыковался к МКС». Но потом по разным причинам «затормозил» не только лабораторный модуль.
Между тем, по ранее утвержденному графику, МЛМ должен был отправиться к МКС в 2017 году, в 2018 году «группировку» станции должен был пополнить узловой (с романтическим названием «Причал»), а в 2019 — научно-энергетический модуль.
Что касается «Причала», то в 2019 году тогдашний гендиректор РКК «Энергия» рассказывал, что модуль уже готов (его собрали на Заводе экспериментального машиностроения) и ждет своей очереди на запуск после «Науки». Ожидание, как видим, несколько затянулось, учитывая, что по первоначальному плану «Причал» должен был стартовать к орбитальной станции аж в 2012 году. Но изготовлен он был только в 2014, а теперь ждет своего часа на территории РКК «Энергия».
И как стало известно буквально за несколько минут до публикации этого материала, предварительно дата запуска «Причала» к МНС назначена на 24 ноября 2921 года, о чем сообщил глава «Роскосмоса» на своей страничке в Твиттере.
«Предварительно на 24 ноября планируем запуск на #МКС еще одного модуля - Узлового ("Причал"). Мы его меж собой "шариком" называем. Это позволит нам расширить возможности стыковок со станцией наших кораблей, в том числе нового "лунного" корабля "Орёл"», — написал Дмитрий Рогозин.
Что же это за модуль? В справке, подготовленной к заседанию Научно-технического совета Корпорации, на котором рассматривались материалы его эскизного проекта, говорится: «УМ (узловой модуль — ред. Expert.ru) разрабатывается РКК "Энергия" для обеспечения стыковки с РС МКС двух научно-энергетических модулей на этапе завершения строительства сегмента и создания на этом сегменте дополнительных портов, на которые будут приниматься корабли "Союз ТМА" и "Прогресс М". Модуль будет пристыкован к многоцелевому лабораторному модулю (МЛМ), создаваемому РКК "Энергия" в кооперации с ведущими предприятиями отрасли. УМ и МЛМ предполагается ввести в состав МКС в 2012 году.
Масса УМ - 4 т, объём гермоотсека 14 куб. м.»
Добавим к этому, что «Причал» имеет шесть стыковочных узлов и в самой корпорации «Энергия» утверждают, что он уникален и «подобные изделия не изготавливались ранее ни в одной стране мира».
Но особое внимание в РКК уделяют созданию научно-энергетического модуля (НЭМ), который изготавливается по проектной и конструкторской документации корпорации. В феврале 2020 года в интервью ТАСС тогдашний гендиректор «Энергии» Николай Севостьянов говорил, что «модуль сложный, но он создает новые технологические возможности и необходим для развития пилотируемых программ. На базе технологий, которые разработаны для НЭМ, может быть создан российский сегмент окололунной станции».
В 2015 году на Королевских чтениях заместитель генерального конструктора «Энергии» Николай Брюханов давал более подробную информацию об остающемся пока безымянным энергетическом модуле и его значении для МКС. По его словам, из-за того, что российский сегмент затеняется солнечными батареями американского сегмента «на сегодняшний день по энергетике у нас провал полный. Мы сегодня используем энергию с американского сегмента. Свою электроэнергию мы сегодня практически не производим. Точнее, производим, но очень мало. Нам ее не хватает», — рассказывал он.
По словам Брюханова, использование НЭМ позволит полностью решить все вопросы с энергетикой. «Мы ни киловатта не будем брать со стороны. Установленная мощность модуля — около 50 кВт. Доступная для потребителя - около 20 кВт в сутки», — пояснил заместитель гендиректора РКК.
Что касается запуска научно-энергетического модуля, то он был должен отправиться к МКС по уже скорректированному плану в 2024 году, сроки его запуска отодвигаются все дальше — на 2025.
Мол, задачи по созданию национальной орбитальной станции более сложные и масштабные и чтобы им соответствовать, на переделку НЭМ под новую станцию, потребуется 1,5-2 года.
Как рассказывал генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, его переработают, сделают «более самостоятельным» в вопросах ориентации в пространстве, энергетики и систем жизнеобеспечения.
Рогозин 21 апреля нынешнего года в своем Твиттере выложил видео, демонстрирующее научно-энергетический модуль, и написал: «Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту».
Руководитель полета российского сегмента Международной космической станции, первый заместитель генконструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев уточнил, что полетит НЭМ не на «Протоне», а на «Ангаре», и запуск будет осуществлен с космодрома Восточный. Модуль выведут на высокоширотную орбиту — выше МКС примерно на 400 км с наклоном до 97 градусов. Уже в 2026 году на этот первый сегмент отправится первый экипаж космонавтов – их задачей будет не только проведение научных экспериментов, но и дальнейшая сборка станции
Так какой же, и когда же будет эта новая российская орбитальная станция?
Ее «строительство» будет вестись в два этапа. На первом, по информации заместителя гендиректора РКК «Энергия» и руководитель полета российского сегмента МКС Владимира Соловьева, станция будет состоять из четырех модулей – базового, аналогичного ему НЭМ, узлового и шлюзового. На втором этапе к ним должны добавиться целевой и производственный модули, а также платформа обслуживания космических аппаратов.
Новая РКС, в отличие от МКС, будет иметь больший угол наклона (он показывает, насколько орбита станции удалена от экватора) – 97 градусов против примерно 52 у Международной космической станции. Это так называемая высокоширотная орбита, и больший угол наклона даст лучший, почти 100%-ный обзор территории России.
В интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума Дмитрий Рогозин рассказал, что работы над эскизным проектом новой станции начнeтся до конца текущего лета. Базовый модуль будет запущен в 2028 году. «Мы начнем работу над ним, когда еще НЭМ будет на земле», — сказал Соловьев, уточнив, что этот модуль будет более современным, чем НЭМ. Второй этап планируется на 2030-2035 годы и к 2035 году развертывание российской космической станции должно быть завершено полностью.