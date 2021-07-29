Не только мюзиклы: комедия «…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК»

Клиентам МТС будут доступны специальные условия покупки билетов на МТС Live и особые привилегии при посещении спектаклей.

Спектакль можно будет посмотреть в Театре МДМ с 21 по 26 сентября, после чего постановка переедет в Санкт-Петербург, где звезды московских театров во главе с Сергеем Епишевым и Анастасией Стоцкой сыграют еще 7 спектаклей с 29 сентября по 3 октября во Дворце искусств Ленинградской области.

В 2020 году МТС Энтертейнмент инвестировал в постановку и прокат российской постановки знаменитого мюзикла «Шахматы». В сложнейших условиях пандемии спектакль удалось показать более 200 раз. 20 июля грандиозная музыкальная драма о любви, спорте и политике вернулась на сцену Театра МДМ, чтобы открыть в столице новый театральный сезон 2021-2022.

«Мы благодарны МТС Энтертейнмент за поддержку наших проектов в такое сложное для коммерческого театра время. Наша жизнь действительно похожа на «…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» - даже если вокруг все рушится, мы стараемся приспособиться и с достоинством выйти из самых абсурдных ситуаций. В этом нам помогает юмор и умение смеяться над собой. Именно эту простую истину в легкой и развлекательной форме доносит до зрителя «…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК»», - рассказал Дмитрий Богачев, генеральный продюсер театральной компании «Бродвей Москва».

«Наш премьерный театральный проект - мюзикл «Шахматы» - собрал за первый сезон более 200 000 человек, став самым продаваемым спектаклем на билетных витринах МТС. Мы продолжаем развивать энтертейнмент по всей стране, наполнять культурную афишу многих регионов России интересными событиями и шоу. Эксклюзивные показы яркой комедии «…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» позволят укрепить наше лидерство на рынке и наполнить экосистему МТС уникальными культурными проектами, доступными клиентам не только Москвы, но и Санкт-Петербурга», - отметил генеральный директор «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин.

Премьера комедии «…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» британских авторов комедии Генри Льюиса, Генри Шилдса и Джонатана Сэйера прошла в России с 2018 года. За все это время спектакль увидели более 300 000 российских зрителей.

Купить билеты в Москве и Санкт-Петербурге без комиссии и сервисного сбора уже можно на МТС Live. Клиенты МТС смогут воспользоваться программами привилегий МТС Cashback и МТС Premium, в рамках которых можно получить не только кэшбек за покупку, но и приветственный напиток, бесплатную программку с информацией о спектакле и другие бонусы и привилегии.

Справка

«Бродвей Москва» – театральная компания, созданная в 2015 году Дмитрием Богачевым, членом Бродвейской лиги, продюсером российских постановок мировых мюзиклов, в числе которых «Призрак Оперы», CHICAGO, «Красавица и Чудовище», MAMMA MIA!, «Бал вампиров», CATS, «Привидение», «Русалочка», «Поющие под дождем», основателем театральной компании «Стейдж Энтертейнмент» в России. С 2018 года «Бродвей Москва» представляет свои проекты в альянсе с Театром МДМ и продюсерской компанией «Фэнси Шоу». Среди ярчайших постановок компании – спектакли «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК», «Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ», мюзиклы «Первое свидание», «День Влюбленных» и бестселлер театрального сезона – мюзикл «Шахматы».

«МТС Энтертейнмент» – дочерняя компания МТС, объединяющая проекты и активы в сфере офлайн-развлечений и связанных с ними онлайн-сервисов, в которые входят: билетные операторы Ticketland и Ponominalu, сервис МТС Live и приложение МТС Live App, направление по организации концертных и театральных выступлений, МТС Live Арена и другие площадки. Ключевыми проектами МТС Энтертейнмент в 2020 году стали инвестиции в мюзикл «Шахматы», серия онлайн- концертов российских звезд и проект «Студия МТС Live».

Театр МДМ (Московский дворец молодежи), возведенный в 1987 году, прошел путь от места проведения комсомольских форумов до главной мюзикловой площадки страны: с 2003 года здесь идут российские постановки лучших мюзиклов Бродвея и Вест-Энда.