Цены на нефть растут на снижении запасов сырья в США

Мировые цены на нефть показывают утром 29 июля положительную динамику на данных минэнерго США о снижении запасов нефти и нефтепродуктов в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.34 московскому времени цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставками в октябре выросла на 0,31% — до $74,1 за баррель, сентябрьские фьючерсы прибавили 0,33%, до $74,99. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,37% — до $72,66 за баррель.

По мнению аналитиков Evercore, «восходящая динамика связана с хорошим еженедельным отчетом минэнерго США о запасах нефти, который показал значительное снижение запасов нефти, бензина и дизельного топлива». Специалисты напоминают, что в США наблюдается пик сезонного спроса.

По сообщению минэнерго страны 28 июля вечером запасы нефти сократились на 4,1 миллиона, тогда как аналитики ожидали сокращения на 2,9 миллиона. Сильнее ожиданий также упали запасы бензина (на 2,3 миллиона вместо 0,9 миллиона баррелей) и дистиллятов (на 3,1 миллиона вместо 0,4 миллиона).

Добыча нефти в США за неделю снизилась на 200 тысяч баррелей — до 11,2 миллиона баррелей в день. В среднем за последние четыре недели нефтедобыча в стране составила 11,325 миллиона баррелей в сутки.

