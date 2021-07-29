«Почта России» выживает и хочет конкурировать

Банк, продуктовый магазин, продажа чайников и отверток. Ну и, конечно, доставка почтовых отправлений. Чем только не занимается сегодня «Почта России». На днях здесь запустили новую услугу: оцифровку входящей бумажной корреспонденции для компаний и госструктур. Теперь письма и документы будут доставлять заинтересованным структурам в электронном виде, говорится в пресс-релизе «Почты России», распространенном 27 июля.

Статья по теме: «Почта России» ищет себя

Для этого полученную корреспонденцию сначала передадут в специальные центры оцифровки, где письмо вскроют, переведут в электронный вид и отправят по адресу назначения (ясное дело, электронному). Компания-получатель, в свою очередь, сможет использовать уже оцифрованные документы во внутренней IT-системе компании, что, по мнению почтовиков, удобно. Если же система компании интегрирована с системой «Почты России», то получатели смогут сразу загружать корреспонденцию в свою систему документооборота. Конечно, оцифровка документов будет выполняться с соблюдением всех необходимых мер предосторожности: с компанией, желающей получать услугу, подпишут соглашение о неразглашении и оформят доверенность на получение, вскрытие и обработку корреспонденции.

Если говорить о цене на новую услугу, то оцифровка одной страницы документа стоит 4 рубля 80 копеек , а комплексное обслуживание — с внесением документа в систему документооборота заказчика будет стоить 60 рублей.

В «Почте России» полагают, что услуга будет интересна, в первую очередь, государственным органам — главным заказчикам «Почты России», — а также медицинским и строительным компаниям. Например, после пилотного проекта по оцифровке корреспонденции, полноценный контракт на предоставление услуги заключила с «Почтой России» девелоперская группа «Самолет».

«Кроме прямого экономического эффекта, сокращается время доставки корреспонденции, больничные и отпуска сотрудников документооборота не влияют на обработку потока писем, а поломки оборудования не становятся причиной задержки подготовки официального ответа, — говорится в пресс-релизе «Почты России». — Поступление нежелательной корреспонденции отсекается силами Почты и не отнимает время сотрудников организации».

Конкурентов не видят либо опередив, либо отстав

У «Почты России» масштабные планы по развитию. Они расписаны до 2030 года и включают не только цифровизацию услуг, но и множество других проектов. Однако помогут ли они госкомпании конкурировать с частными почтовыми службами?

Эксперты полагают: есть области, в которых никакие частные компании не смогут соревноваться с «Почтой России», поскольку государственный почтовый оператор обладает широчайшей федеральной сетью. Пусть в одних регионах почта выглядит как полноценный местный центр — с продуктовым магазином, почтовым отделением и банком, — а в других это лишь модульное отделение в виде металлического контейнера, где принимают только письма и посылки. Всё равно это — почтовые отделения, обеспечивающие связь между регионами.

«У “Почты России” большая федеральная сеть. И даже если сейчас она частично генерирует убыток, то все равно это серьезные активы, на базе которых можно развивать направления, в которые сейчас вкладывается компания: банковские услуги, торговлю товарами повседневного спроса, — говорит генеральный директор цифрового мультимодального экспедитора ALLTRUCKS Михаил Мезенцев. — По сути, госкомпании не нужно вкладывать серьезные ресурсы в покупку и развитие федеральной инфраструктуры: достаточно сделать редевелопмент».

Распространенное предположение, что цифровизация убьет почтовые службы, кстати, не работает, потому что всегда будет существовать мир материальных вещей, а для их отправки, в основном, и нужна почтовая служба. Другое дело, насколько успешно такой супермонстр как «Почта России» способен конкурировать с частными курьерскими и почтовыми службами.

«Почта России» — седьмая в мире компания по количеству точек обслуживания клиентов, напоминает исполнительный директор и совладелец компании DobroPost Сергей Сербин. Для сравнения: у Wildberries — 22 тысячи пунктов выдачи заказов, в то время как у «Почты России» их более 40 тысяч.

«Конечно, масштаб компании делает любое нововведение дорогим и сложным процессом, — отмечает Сербин. — Тем не менее, за последние пять лет “Почта России” сделала качественный шаг вперед — особенно в части цифровизации процессов. Уверен, что при сохранении темпа компания сможет догнать частные курьерские компании по уровню удобства и качества обслуживания».

Сценарий же, при котором частные компании вытеснят государственную почту, Сербин считает фантастическим.

«Во-первых, цель частных компаний — доходность, поэтому бизнес закрывает убыточные отделения, особенно в удаленных и малонаселенных регионах, — поясняет он. — Во-вторых, “Почта России” помимо почтовых услуг предоставляет большой спектр сервисов, в том числе социальных: достаточно упомянуть выдачу пенсий. Проводя параллель с банковской сферой, госкомпания “too big to fail” — слишком велика, чтобы обанкротиться».

Ни одна частная компания не сможет создать сравнимую по размаху инфраструктуру: это потребует колоссальных вложений, а окупаемость такого проекта в перспективе сомнительна, соглашается директор службы доставки Boxberry Вадим Ибрагимов.

«В последние годы “Почта России” серьезно прибавила практически во всем: компания развивает сервисы и продукты, инвестирует в ИТ и маркетинг, оптимизирует логистику, — отмечает Ибрагимов. — При этом у почты есть серьезная государственная поддержка. Частным же компаниям приходится прикладывать больше усилий в борьбе за клиентов: конкуренция постоянно растет, а требования потребителей к коммерческой доставке выше, чем к работе почты».

Компаниям приходится постоянно сокращать сроки доставки, отслеживать качество сервиса на последней миле, создавать собственные IT-продукты, чтобы соответствовать требованиям рынка, отмечает директор Boxberry. Однако обогнать «Почту России» по объемам какая-либо из логистических компаний вряд ли сможет, уверен он. Впрочем, с точки зрения Ибрагимова, в этом нет необходимости: рынок постоянно растет и в ближайшее время места на нем хватит всем.

Прежде, чем конкурировать, нужно догнать

У «Почты России» амбициозные планы. Стратегия развития расписана до 2030 года, она подразумевает и доставку корреспонденции и посылок с помощью дронов, и социальную помощь, и создание полноценной экосистемы.

В 2019 году уже внедрен «Личный кабинет юридического лица», в 2020 появилось мобильное приложение. Развивается направление электронной коммерции. Но для того, чтобы государственная почтовая служба могла конкурировать с частными, необходима модернизация. Нужно обновить сортировочные центры, системы хранения, сами почтамты, отметил генеральный директор компании Максим Акимов в интервью РБК.

«Почта России» довольно сильно забюрократизирована: у нее очень большая филиальная сеть, и не все ее отделения рентабельны, поясняет Михаил Мезенцев. Компания стала акционерным обществом только в конце 2019 года — до этого она была ФГУПом. Теперь, вероятно, «Почта России» может последовать за зарубежным опытом и превратиться в холдинг: у российского почтового оператора есть «дочки» — «Национальные логистические технологии», Почта Банк, «ПочтаТех». Планируется создание и других дочерних компаний.

Создание холдинговой компании предполагает, что центр принятия решений будет поделен между 10 относительно независимыми юридическими лицами, рассказывает Мезенцев. Появится больше пространства для маневра при принятии решений, больше возможностей для привлечения портфельных инвесторов и партнерств с другими игроками (банками, транспортными и технологическими компаниями.

«Пока “Почта России” была ФГУПом, у нее были определенные ограничения на привлечение заемного финансирования и принятие управленческих решений. Поэтому долгое время она не развивалась теми темпами, которыми развивались другие компании, и не могла похвастаться их уровнем сервиса, — объясняет Мезенцев. —Тем не менее, например, ЕМС (ускоренная доставка от «Почты России» — Ред.) вполне конкурентоспособна и находится в одном ценовом диапазоне с Pony Express и аналогичными компаниями».

В перспективе «Почта России» сможет оказывать социальные услуги: анкетирование и сбор базовых сведений о состоянии здоровья по запросу родственников или медицинских организаций, а также осуществлять доставку лекарств в случае одобрения онлайн-продажи лекарственных препаратов. Пилоты по оказанию услуг в области сбора информации о состоянии здоровья клиентов по запросу уже работают в нескольких регионах.

Сложно сказать, удастся ли компании реализовать столь масштабные планы — такие попытки «Почтой России» уже предпринимались, и не все сложилось так, как предполагалось.

«Частные компании быстрее реагируют на вызовы рынка, активнее идут по пути цифровизации, предоставляют более качественный сервис, — комментирует ситуацию Михаил Мезенцев. — Всё это предстоит наверстывать. Прежде чем соревноваться со службами доставки, “Почте России” нужно будет догнать конкурентов по уровню сервиса, технологий и клиентоориентированности».