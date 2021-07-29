Полная стоимость ипотеки в России снизилась до исторического рекорда

В июне в России полная стоимость кредита (ПСК) в сегменте достигла исторически минимальных 8,5% годовых, сообщает в своих данных «Объединенное кредитное бюро». ОКБ располагает информацией примерно о 97% российских заемщиках.

ПСК рассчитывается банками на основе основной суммы долга, процентов по кредиту и платежей третьим лицам, которые включают, к примеру, отчисления в страховые компании. Специалисты отмечают, что, согласно этому показателю, высчитывается реальная стоимость ссуды для потребителя.

Перед этим ПСК устанавливалась на уровне 8,5% в марте текущего года. Тогда ключевая ставка Банка России все еще находилась на историческом минимуме в 4,25% годовых, но 19 марта регулятор повысил показатель до 6,5%, который держится до сих пор. В апреле ПСК по ипотеке составлял 8,7% годовых, а в мае — 8,8%.

