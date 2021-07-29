Прогноз погоды: россиян ждет тяжелый август

Лето-2021 пока очень богато на самые разнообразные климатические события. Метеорологические сводки регулярно рассказывают нам о разгулявшемся солнце и природных катаклизмах, аномальный зной периодически накрывают почти всю страну, даже в самых северных регионах России сейчас жарко.

Непростое лето выдалось для Крыма: здесь после сильных потопов властвует сейчас зной, аналогичная погода установилась в Краснодарском крае. Желающие отдохнуть могут застать климатические сюрпризы в любой момент, поэтому планировать отпуск - задача не из простых. Синоптики не спешат утешить россиян оптимистичными прогнозами. Согласно их данным непростой июль уступит место тяжёлому августу.

Прогноз погоды на август в Москве

Первые дни августа будут умеренно спокойными в Москве – плюс 25 и лёгкий ветер. Но жара вскоре вернётся – очередные температурные максимумы заявят о себе уже 3-4 числа.

Вторая полная календарная неделя августа и вовсе будет горячей - до плюс 26-28. До середины августа столбики термометров продолжат плавно повышаться, и лишь после 25 числа ночи первыми напомнят о скором приближении сентября.

Закончится тяжёлый август умеренным теплом: небо будет ясным, воздух насыщенным, а градусники покажут плюс 22, сухо и безветренно. Впрочем, даже это не исключает новые погодные неожиданности.

Прогноз погоды на август в Санкт-Петербурге

На что рассчитывать жителям и гостям Санкт-Петербурга? Предварительный прогноз обещает Северной столице череду климатических неурядиц: ожидается, что город накроют обильные дожди и как следствие – сильные наводнения.

Начало августа будет комфортным: плюс 24, к концу первой декады термометры медленно опустятся вниз до плюс 16 днем и до плюс 7-10 ночью.

О стабильности говорить рано, пока специалисты склоняются к тому, что в городе будет неспокойно, солнца мало, а вот настойчивых дождей – неприлично много. Очевидно, что осень постепенно предупреждает о своем скором приходе.

И все же до середины месяца можно планировать живописные прогулки и походы по культурным местам. В эти дни погода проявит себя с лучшей стороны, но настроение августа по-прежнему останется непредсказуемым для города на Неве.

Прогноз погоды на август в регионах Урала

Тяжёлый август ожидается и для жителей Урала: в столице региона Екатеринбурге установится жара до плюс 28, вместе с этим появится переменная облачность и кратковременные дожди.

До плюс 30 прогнозируется в Тюмени, здесь также не обойдется без осадков и даже гроз. Радость омрачат ливни и пасмурное небо, возможно усиление ветра, показатели термометров будут колебаться от плюс 18 до плюс 21.

Привычно суровый Челябинск встретит заключительный месяц лета резким подъемом до плюс 27-30. Примечательно, что уже через несколько дней градус стремительно поднимется до плюс 32-33. Осадки обойдут город стороной, спад рекордной жары ожидается не ранее 25 августа.

Прогноз погоды на август на юге России

На юге лето оказалось особенно тяжелым и август, по прогнозу метеорологов, принесёт очередные погодные крайности.

Уже с первых дней месяца в Крыму установится удушливая жара. Ливни будет мало, а море разогреется под палящими лучами солнца. Севастополь ожидает жаркий прием - до плюс 34-36, не менее солнечно в Ялте - плюс 31-33, чуть поспокойнее в Керчи – плюс 28-30.

Гулять на солнце и принимать морские ванны следует с осторожностью: ближе к 20 августа возможны штормовые предупреждения. Кроме того, жаркие улицы будут не в радость тем, кто тяжело переносит летнюю духоту.

Краснодарский край также не порадует тихой погодой: город-курорт Сочи атакует аномальная жара. Ожидается, что в некоторые дни воздух здесь будет прогреваться до плюс 40. Тяжёлый август ждёт также Анапу – плюс 30-32. Синоптики предупреждают о высоком риске появления сухих гроз.

Прогноз погоды на август в Поволжье

В Поволжье температурный режим, по прогнозу синоптиков, установится на уровне аномальной жары днём и сильных ливней – ночью. В целом, даже такой расклад не исключает спокойные и безветренные августовские дни.

До плюс 32 будет в Татарстане: здесь, по всей вероятности, дождей много ждать не приходится, а вот вероятность сухих гроз крайне высока. Риск появления лесных пожаров вырастает в разы, будьте аккуратны и предельно бдительны.

В целом, Поволжье не выйдет за рамки климатической нормы, на протяжении последнего календарно месяца лета показатели будут стабильными – плюс 28-30. Накануне осени в регионе возможны сильные ветры и грозы, вероятны повышения уровня опасности и экстренные штормовые предупреждения.